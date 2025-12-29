Presentarán oficialmente el Carnaval de Concordia 2026 en el Centro de Convenciones

La presentación, según se dijo a 7Paginas, es organizada por el Ente Permanente de Carnaval de Concordia y contará con la presencia de autoridades, representantes de las comparsas, referentes del sector turístico, cultural y empresarial, además de medios de comunicación e invitados especiales. La velada será una antesala del brillo, la identidad y la pasión que distinguen al carnaval concordiense.

El lanzamiento se ha convertido en un momento clave para la comunidad, ya que el Carnaval de Concordia se consolida año tras año como uno de los eventos centrales del calendario local, no solo por su valor cultural, sino también por su significativo impacto turístico, económico y social.

En ese marco, el director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, destacó que “el lanzamiento oficial es mucho más que una presentación: es el punto de partida de meses de trabajo, esfuerzo y compromiso de miles de personas que hacen posible esta fiesta. El Carnaval de Concordia es identidad, tradición y motor económico para nuestra ciudad”.

Asimismo, Sánchez remarcó el valor del trabajo colectivo que sostiene el crecimiento sostenido del evento: “Cada edición reafirma el crecimiento del carnaval y el nivel artístico de nuestras comparsas. Detrás de este evento hay familias enteras, talleres, diseñadores, músicos, ritmistas, baterías y bailarines que sostienen una de las expresiones culturales más fuertes de Concordia”.

Finalmente, el titular del Ente subrayó el rol del carnaval como atractivo turístico de alcance regional y nacional, señalando que “el Carnaval de Concordia trasciende lo local y se proyecta a nivel regional y nacional. Es una verdadera vidriera cultural que posiciona a la ciudad y genera oportunidades de trabajo y desarrollo”.