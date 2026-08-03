Presentaron “Concordia.Negocios”, un programa para fortalecer emprendedores y PyMEs con capacitación y acompañamiento

La Municipalidad de Concordia presentó este lunes “Concordia.Negocios”, un programa de capacitación y acompañamiento orientado a fortalecer el ecosistema emprendedor local mediante un proceso de formación intensivo destinado a emprendedores y PyMEs que ya se encuentran en funcionamiento.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Productivo, en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Formación práctica para fortalecer los negocios

Durante la presentación se dieron a conocer los objetivos y la metodología de esta primera experiencia piloto, destinada a emprendedores y empresas de los sectores de comercio, servicios y turismo.

El programa propone un trayecto presencial de ocho semanas, basado en una metodología de aprendizaje aplicado, donde cada participante trabajará sobre su propio emprendimiento como caso de estudio.

La capacitación estará estructurada en cuatro módulos:

Diagnóstico y validación del negocio.

Estrategias comerciales y ventas.

Finanzas para la gestión del emprendimiento.

Procesos y formalización.

Azcué: «Cada emprendimiento consolidado significa más empleo»

Durante el acto de lanzamiento, el intendente Francisco Azcué destacó que la propuesta representa una apuesta concreta al desarrollo del sector privado.

«Concordia necesita generar cada vez más oportunidades para quienes producen, invierten y emprenden. Este programa representa una decisión política de acompañar al sector privado con herramientas concretas, capacitación y trabajo articulado entre el Estado, las universidades y las instituciones. Apostamos al conocimiento, la innovación y al desarrollo productivo como motores del crecimiento de nuestra ciudad», expresó.

Además, sostuvo que cada emprendimiento que logra consolidarse genera nuevas oportunidades para la comunidad.

«Cada emprendimiento que logra consolidarse significa más empleo, más inversión y más oportunidades para los concordienses. Por eso seguimos impulsando políticas públicas que fortalezcan al sector productivo y acompañen a quienes todos los días apuestan por Concordia», afirmó.

Trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones

El secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, remarcó que el programa es fruto del trabajo articulado entre el municipio, las instituciones educativas y el sector privado.

«Desde el Municipio acompañamos a quienes invierten y generan empleo, facilitando procesos, reduciendo la presión fiscal y modernizando el Estado para que emprender en Concordia sea cada vez más simple», señaló.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Aristide, explicó que la iniciativa surgió a partir del diálogo permanente con emprendedores y empresarios locales.

«El objetivo es brindar conocimientos que puedan aplicarse desde el primer día, ayudando a ordenar procesos, fortalecer las ventas y tomar mejores decisiones», indicó.

A su turno, el director de Innovación y Economía del Conocimiento, Pedro Kohn, destacó que la propuesta permitirá que cada participante trabaje directamente sobre su propio negocio.

«La articulación entre el Municipio, las universidades y las instituciones del sector productivo nos permite ofrecer una propuesta de calidad, con herramientas prácticas y un acompañamiento pensado para generar un impacto real en cada negocio. Si queremos que la ciudad crezca, tenemos que generar más negocios y ayudar a que haya más ingresos para que, a su vez, aumenten las oportunidades de empleabilidad dentro del sector», sostuvo.

Cronograma de actividades

El programa se desarrollará entre septiembre y octubre con el siguiente cronograma:

Módulo 1 – Diagnóstico y Validación: 3 y 10 de septiembre, en la sede de la UTN. Estará a cargo de Pedro Kohn y Ricardo Rodríguez.

Módulo 2 – Estrategia Comercial y Ventas: 17 y 24 de septiembre, también en la UTN, con la coordinación de Mauricio Nabone.

Módulo 3 – Finanzas para el Negocio: 1 y 8 de octubre, en la sede de la UNER, con docentes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias de la Administración.

Módulo 4 – Procesos y Formalización: 15 y 22 de octubre, en la UNER, a cargo de Laura Owczarczyn y Daniel Kloster, del INTI.

El trayecto concluirá con una Demostración Funcional, cuya fecha será confirmada próximamente y se realizará en la Municipalidad de Concordia con la participación de mentores e instituciones vinculadas al programa.

Preinscripción abierta hasta el 24 de agosto

La convocatoria está dirigida a emprendedores y PyMEs de Concordia que cuenten con un negocio en funcionamiento, ventas regulares y desarrollen actividades en los rubros de comercio, servicios o turismo.

La preinscripción permanecerá abierta del 3 al 24 de agosto, mientras que la primera edición contará con un cupo de entre 30 y 40 participantes, quienes serán seleccionados mediante un proceso de evaluación que buscará conformar un grupo diverso y comprometido con la propuesta.

Los seleccionados recibirán posteriormente las instrucciones para completar la inscripción al trayecto formativo, que será arancelado e incluirá una contribución destinada al desarrollo de la capacitación.

Los interesados podrán realizar la preinscripción a través del portal de cursos de la Municipalidad o solicitar información comunicándose al teléfono 345-5085074 o al correo electrónico concordia.negocios@concordia.gob.ar.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer el entramado productivo local mediante la capacitación, la articulación institucional y la incorporación de herramientas que permitan mejorar la competitividad y el crecimiento de los emprendimientos y pequeñas empresas de la ciudad.

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Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas