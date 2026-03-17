Presentaron el anteproyecto para rehabilitar las rutas provinciales 1 y 2 en el norte entrerriano

La iniciativa forma parte de un plan de mejora de la red vial del norte entrerriano que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que busca potenciar el desarrollo productivo y la conectividad de la región.

La instancia de consulta pública fue organizada por el gobierno provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y del Bicentenario de la ciudad de San José de Feliciano, donde se presentaron los aspectos técnicos del proyecto.

El titular de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, destacó la importancia de esta iniciativa y subrayó que se trata de una decisión estratégica del gobierno provincial. “Es una gran apuesta y decisión política del gobernador Rogelio Frigerio poner en valor obras necesarias para estos departamentos y continuar con una firme agenda de priorizar la obra pública para brindar una mejor conectividad a productores y vecinos, establecimientos educativos, centros de salud, destacamentos policiales y todos los actores sociales”, expresó.

Además, remarcó la importancia de las instancias participativas. “Estas consultas públicas son muy importantes porque permiten que la ciudadanía se interiorice de cada proyecto de obra y pueda realizar consultas o plantear dudas sobre los trabajos a llevar adelante”, agregó.

Alcance de la obra

El proyecto contempla la rehabilitación y reconstrucción de la calzada en distintos tramos de ambas rutas provinciales. Entre los trabajos previstos se destacan:

La intervención en la Ruta Provincial N° 1, en el tramo que conecta la Ruta Nacional 12 con San José de Feliciano.

La construcción de un desvío para tránsito pesado hacia San José de Feliciano, entre la Ruta Provincial N° 1 y la Ruta Provincial N° 2, en el distrito Manantiales.

La mejora de la Ruta Provincial N° 2, en el tramo que une San José de Feliciano con la Ruta Nacional 14.

El objetivo principal de estas obras es mejorar las condiciones de seguridad y confort para los usuarios, además de extender la vida útil del camino mediante la preservación de la estructura existente.

De la jornada participaron autoridades locales y legislativas, además de vecinos, productores y representantes de distintas instituciones de los departamentos involucrados, quienes pudieron conocer en detalle el alcance de la obra y realizar consultas sobre el proyecto que busca mejorar la infraestructura vial del norte entrerriano.