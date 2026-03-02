Presentaron el proyecto de la Planta Transformadora Sur para fortalecer el crecimiento energético de Concordia

La firma del convenio estuvo encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo y vicepresidente de ENERSA, Manuel Troncoso; el intendente Francisco Azcue; y el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Marcelo Spinelli. Antes del acto protocolar, los funcionarios brindaron detalles a la prensa local, con la participación de un cronista de 7Paginas.

Una obra clave para el desarrollo

Durante el encuentro, Troncoso destacó que se trata del “puntapié inicial de una obra muy esperada” y subrayó que el objetivo central es inyectar mayor capacidad energética al sistema, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde se proyecta un fuerte crecimiento productivo.

El ministro remarcó que la energía es un factor determinante para el desarrollo económico. En ese sentido, señaló que incrementar la potencia disponible permitirá atraer inversiones, ampliar el Parque Industrial, generar empleo genuino y consolidar el crecimiento regional.

Asimismo, explicó que esta primera etapa contempla el trabajo técnico conjunto entre la provincia, ENERSA y la Cooperativa para avanzar en el plan maestro de la obra y analizar las posibilidades de financiamiento, que dependerán de la capacidad de endeudamiento y de los mecanismos que se definan.

Trabajo conjunto y visión estratégica

Por su parte, el intendente Azcue calificó a la iniciativa como “sumamente importante” para el futuro del municipio. Destacó el trabajo articulado entre el gobierno provincial, el municipio, la cooperativa y ENERSA, y sostuvo que la inversión en infraestructura es fundamental para generar condiciones favorables al sector privado.

El jefe comunal recordó que la ampliación de la infraestructura energética fue uno de los compromisos asumidos en campaña y afirmó que una ciudad sin potencia eléctrica suficiente pierde competitividad. Además, vinculó esta obra con otros proyectos estratégicos en marcha, como el desarrollo del puerto de barcazas y la zona de actividades logísticas, que junto al Parque Industrial apuntan a consolidar un polo productivo y de servicios.

Un proyecto gestado en 2021

El presidente de la Cooperativa, Marcelo Spinelli, señaló que el anteproyecto se había elaborado en 2021 ante expectativas de financiamiento nacional que finalmente no prosperaron. Sin embargo, destacó que el contexto actual permitió retomar la iniciativa con el acompañamiento de la provincia.

Spinelli sostuvo que Entre Ríos cuenta con un sistema eléctrico sólido y que esta decisión apunta a continuar fortaleciendo la red de distribución y transporte. “No hay desarrollo sin energía”, enfatizó, al tiempo que remarcó la importancia de planificar a largo plazo.

Más capacidad y mejor servicio

Desde el aspecto técnico, el ingeniero Gustavo Flaquer explicó que la primera etapa de la Planta Transformadora Sur incrementará en un 30% la capacidad de abastecimiento del sistema en el sector ubicado al sur del arroyo Yuquerí Grande. Además, el proyecto es escalable y podría alcanzar entre un 50 y un 60% más de la capacidad actual.

El profesional indicó que esto permitirá mejorar la calidad del servicio para los vecinos y, al mismo tiempo, dotar de mayor infraestructura al Parque Industrial para facilitar la radicación de nuevas empresas.

También precisó que restan pasos administrativos, como la obtención del certificado de necesidad y conveniencia ante el ente regulador, antes de avanzar en la búsqueda de financiamiento, que generalmente proviene de fondos específicos destinados al desarrollo energético.

En cuanto al horizonte temporal, Flaquer señaló que este tipo de obras tiene proyección a largo plazo y recordó que la Estación Transformadora Río Uruguay, inaugurada a comienzos de los años 2000, actualmente opera cerca de su capacidad máxima, lo que evidencia el crecimiento sostenido de la demanda.

Redacción de 7Paginas