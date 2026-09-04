Presentaron en Concordia un Plan de Contingencia Eléctrica ante la llegada de El Niño: estiman que el río podría alcanzar los 16,30 metros

Tal como estaba previsto, este jueves por la noche se desarrolló en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Concordia un Foro Informativo y Presentación del Plan de Contingencia Eléctrica ante el Fenómeno de El Niño.

Durante el encuentro, profesionales de distintas áreas expusieron las estrategias y medidas que se encuentran en marcha ante la llegada de un escenario climático que podría provocar abundantes precipitaciones y un importante crecimiento del río Uruguay.

La actividad contó con una primera presentación a cargo del vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica, Martín Santana, y del presidente de la institución, Marcelo Spinelli. Posteriormente, distintos especialistas brindaron detalles sobre las previsiones meteorológicas y el operativo que se pondrá en marcha para reducir riesgos.

La jornada finalizó con una rueda de preguntas de la que participó la prensa local.

Un Niño fuerte, con posibilidad de ser severo

Durante su exposición, el meteorólogo Miguel Tea explicó las características que podría presentar el fenómeno climático durante los próximos meses.

Según las estimaciones presentadas, el pico de El Niño podría producirse entre mediados de diciembre y mediados de enero, mientras que el fenómeno se extendería hasta marzo, aunque no se descarta que pueda prolongarse.

Tea advirtió que se espera un evento fuerte, que incluso podría pasar a ser severo.

Entre las principales características previstas se encuentran lluvias abundantes y frecuentes, con precipitaciones que podrían repetirse aproximadamente cada cinco días, además de elevados niveles de humedad y la posibilidad de tormentas con granizo.

En relación al río Uruguay, durante la exposición se indicó una estimación de una altura máxima de 16,30 metros en Concordia, en un escenario que obliga a reforzar las tareas preventivas.

Evitar tragedias en viviendas inundadas

Por su parte, el director comercial de la Cooperativa Eléctrica, Martín Asueta, se refirió a los posibles excesos de lluvias y remarcó que una de las principales funciones del plan es evitar situaciones de riesgo con viviendas energizadas en sectores afectados por el agua.

El objetivo, explicó, es minimizar los riesgos y evitar que la energía eléctrica entre en contacto con el agua, una situación que puede representar un grave peligro para las personas.

Asueta recordó que durante la creciente de 2015 el río Uruguay alcanzó en Concordia los 15,88 metros, mientras que señaló que la Defensa Sur tiene una capacidad de resistencia estimada de hasta los 18 metros.

Además, adelantó que la Cooperativa dispondrá de una guardia especial para atender las contingencias que puedan producirse durante el período de mayor riesgo.

“No podemos garantizar que no haya cortes”

Otro de los expositores fue el director de Operaciones de la Cooperativa, Gustavo Flaquer, quien advirtió que las precipitaciones previstas podrían ser severas.

Durante su presentación recordó la fuerte tormenta del pasado 18 de julio, que afectó particularmente a Villa Zorraquín.

“Se vieron afectados 20 kilómetros lineales”, señaló, al recordar un fenómeno meteorológico de características poco frecuentes para Concordia.

Flaquer explicó además cómo se desarrolla el trabajo operativo cuando es necesario realizar cortes preventivos del suministro eléctrico y remarcó que resulta fundamental evitar cualquier contacto entre la energía y el agua.

En ese sentido, indicó que se trabaja en un plan de acción destinado a minimizar la duración de las interrupciones del servicio.

La experiencia de julio es tomada como referencia, con el objetivo de que, en caso de ser necesario realizar cortes preventivos, puedan ser restablecidos en un plazo estimado de 12 horas.

Sin embargo, el director de Operaciones fue claro al advertir que, frente a fenómenos climáticos severos, no es posible garantizar que no se produzcan interrupciones en el suministro.

Un plan para anticiparse

La presentación dejó en evidencia que la Cooperativa Eléctrica de Concordia comenzó a diagramar un operativo especial ante las previsiones climáticas para los próximos meses.

Con lluvias que podrían ser más frecuentes e intensas y un escenario de posible crecimiento del río Uruguay, el principal objetivo será anticiparse a las situaciones de emergencia, proteger a la población y reducir al máximo los riesgos derivados de instalaciones eléctricas en zonas afectadas por el agua.

El encuentro concluyó con una rueda de preguntas, donde los representantes de los medios locales pudieron consultar a los profesionales sobre los distintos aspectos del Plan de Contingencia Eléctrica ante el fenómeno de El Niño.

Fuente: 7paginas