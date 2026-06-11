Presentaron herramientas estratégicas para planificar el turismo y la producción en la región de Salto Grande

La jornada se desarrolló en el marco de la misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y marcó el cierre del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, ejecutado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Durante la actividad, se expusieron diagnósticos detallados sobre los departamentos Concordia, Federación y Colón, pensados para optimizar la toma de decisiones tanto en el ámbito público como en el privado.

El norte provincial: Datos, inversión y empleo

Durante la apertura de la jornada, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, remarcó el valor de los datos presentados para el diseño de políticas públicas a largo plazo:

«Son herramientas fundamentales para planificar con información, datos y una mirada estratégica. Tenemos enormes fortalezas y el desafío es transformar ese potencial en más inversión, más empleo y más oportunidades para los entrerrianos. Ese es el norte que nos marca el gobernador Rogelio Frigerio», afirmó.

Asimismo, Colello enfatizó la importancia de la sinergia con el sector privado, señalando que «cuando la gestión pública deja de poner obstáculos y se convierte en una aliada del desarrollo, empiezan a aparecer resultados concretos».

Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, destacó el momento que vive la capital del citrus en materia de atracción de capitales: «Hoy vemos avances concretos en conectividad, turismo e infraestructura. Contar con información técnica rigurosa nos permite planificar mejor y generar más oportunidades de empleo para los concordienses», expresó.

Ejes clave: Fortalecimiento termal y logística regional

El taller dividió sus conclusiones en dos grandes bloques temáticos de alto impacto para la costa del Uruguay:

Turismo Termal y Sostenibilidad: Uno de los paneles centrales abordó estrategias para mejorar el marketing y la comunicación de los complejos termales. Además, se plantearon pautas para incorporar criterios de sostenibilidad y avanzar en certificaciones de calidad, buscando consolidar la competitividad de este producto insignia de la provincia. Al respecto, el presidente del Emturer, Jorge Satto, resaltó la necesidad de mantener el liderazgo entrerriano en este sector.

Logística y Conectividad: Se expusieron los resultados del Estudio de Viabilidad Técnica, Ambiental, Normativa y Económica para una Zona de Actividades Logísticas, Parque Industrial y Puerto Fluvial. También se compartieron trabajos enfocados en la optimización del transporte regional y la vinculación de los distintos atractivos turísticos de Salto Grande.

Articulación e integración territorial

Hacia el cierre del encuentro, el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato, ponderó el trabajo de escucha y articulación con los gobiernos locales para detectar las necesidades reales de cada comunidad.

En sintonía, el jefe de Proyecto del Programa del BID, Ignacio Estévez, valoró positivamente el volumen de información estratégica generado a lo largo del programa, asegurando que estos estudios serán el puntapié y la base fundamental para el financiamiento y la ejecución de futuros proyectos de integración territorial en la región.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas