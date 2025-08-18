Presentaron la programación del Encuentro Entrerriano de Teatro

La edición N°40 del Encuentro Entrerriano de Teatro organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), se presenta con una nutrida grilla que podrá consultarse en el siguiente ENLACE

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: «Estamos felices de poder darle continuidad a una iniciativa tan arraigada y sumar una previa en distintas ciudades». Y agregó: «Con esta propuesta hay un mensaje muy claro del Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, que consiste en darle una fuerte impronta federal a la gestión de la cultura que ya se materializó con los Encuentros Entrerrianos de Arte previos: Muralismo en Galarza, Música en Diamante y Artes Visuales en Chajarí».

Cristina Witschi, Directora Ejecutiva del ConTIER, también se refirió a la identidad territorial del evento. «Cada una de las regiones tiene una característica particular y está representada. Invitamos a la comunidad a participar de las funciones», sostuvo.

40 ediciones del Encuentro

De la iniciativa participarán 10 obras de la provincia surgidas de una convocatoria y elegidas por un Equipo de Selección siguiendo el criterio de territorialidad regional del ConTIER. La programación de 2025 contempla propuestas para público infantil, actividades especiales, muestras y capacitaciones para celebrar las 40 ediciones del Encuentro.

Semana del Teatro ConTIER

Grupos y elencos mostrarán sus obras, compartiendo escenario, historias y territorios. La programación puede consultarse ingresando a INFORMACIÓN