Presentaron oficialmente la Maratón por el 75° Aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos

El lanzamiento se realizó en la sede de la Delegación Concordia del Consejo Profesional y contó con la presencia del presidente del Consejo Directivo Provincial del CPCEER, Julio César Fochesatto; Esteban Sbresso, en representación de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, entidad organizadora de la competencia; la viceintendenta de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; y la subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, Ivana Pérez.

La competencia ofrecerá dos modalidades: una prueba competitiva de 8 kilómetros y otra participativa de 4 kilómetros, abierta a toda la comunidad.

Inscripciones abiertas

Desde la organización informaron que las inscripciones ya se encuentran habilitadas a través del sitio encarrera.com.ar/cpceer.

El costo será de 30.000 pesos para quienes se inscriban hasta el 26 de agosto, mientras que a partir del 27 de agosto el valor ascenderá a 35.000 pesos.

Un evento para celebrar los 75 años del Consejo

Durante la presentación, Julio César Fochesatto explicó que la maratón forma parte de las actividades previstas por el 75° aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

«Concordia fue elegida como una de las ciudades representativas de la provincia para realizar esta maratón. Prepararse para correr tiene muchas similitudes con la vida profesional: hay que fijarse objetivos, prepararse, entrenar y llegar de la mejor manera al día de la competencia. Como Consejo, nuestro objetivo principal sigue siendo acompañar a nuestros matriculados y todas las actividades estarán enmarcadas en la celebración de este aniversario», expresó.

Concordia, una ciudad con fuerte perfil deportivo

Por su parte, Esteban Sbresso agradeció la confianza depositada en la Asociación Concordiense Amigos del MTB para la organización del evento.

«Concordia es una ciudad muy deportiva, con actividades prácticamente todos los fines de semana. Eso requiere un importante trabajo logístico y el acompañamiento permanente de la Municipalidad. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esta maratón sea un éxito», sostuvo.

Apoyo institucional

La viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas.

«Es muy importante apoyar a una institución tan representativa como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Además, esta propuesta incentiva a muchos profesionales que pasamos gran parte del día frente a una computadora a prepararnos y participar de una actividad saludable», señaló.

En la misma línea, la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, remarcó el valor del deporte como herramienta de promoción de la salud.

«El deporte es la medicina del presente y del futuro. Que una institución como el Consejo impulse una maratón es un excelente ejemplo y esperamos que este sea el comienzo de muchas otras actividades deportivas en conjunto. Con la organización de los Amigos del MTB sabemos que será un evento de primer nivel», afirmó.

La Maratón 75° Aniversario del CPCEER buscará reunir a corredores, profesionales, familias y aficionados al deporte en una jornada que combinará actividad física, integración y celebración por un nuevo aniversario de una de las instituciones más importantes de la provincia.

Con informacion de prensa Amigos del MTB

Redaccion de 7Paginas