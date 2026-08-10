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Lunes 10 de agosto de 2026
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Presentaron “Paisajes del Yeruá”: un proyecto para impulsar el turismo y la conservación de la naturaleza en Puerto Yeruá

La iniciativa pretende generar un polo turístico local orientado hacia el turismo de naturaleza, promoviendo los atractivos naturales e histórico culturales de la localidad.
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Redacción 7Paginas

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El pasado sábado en las instalaciones del complejo turístico San Isidro de Puerto Yeruá, tuvo lugar la presentación de “Paisajes del Yeruá”, propuesta destinada a desarrollar el potencial turístico, natural, histórico y cultural de esa localidad, impulsada por el complejo San Isidro y la ONG CEYDAS y la adhesión de la Municipalidad local.

“Paisajes del Yeruá busca construir una alternativa de desarrollo basada en el trabajo, el cuidado de la naturaleza, la identidad local y la participación comunitaria. Una oportunidad para transformar las riquezas que el pueblo ya posee en nuevas posibilidades de crecimiento, empleo y futuro”, explicó Martín Maschio, uno de los impulsores del proyecto.

Segun lo informado a 7Paginas, el evento contó con la presencia de la directora de turismo local, Agustina Saccomandi, y una gran convocatoria de público: vecinos, emprendedores, personas vinculadas al turismo, representantes de distintos sectores de la comunidad, concejales y funcionarios municipales se reunieron para conocer y enriquecer la innovadora propuesta.

Durante la jornada, comenzó también a gestarse la conformación de un ente mixto de gestión, herramienta participativa que permitirá sostener el proyecto en el tiempo y garantizar la representación de los distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa prevé asimismo la creación de una reserva natural municipal a los efectos de conservar la rica biodiversidad de la selva en galería y favorecer el turismo de naturaleza.