Presentaron “Paisajes del Yeruá”: un proyecto para impulsar el turismo y la conservación de la naturaleza en Puerto Yeruá

El pasado sábado en las instalaciones del complejo turístico San Isidro de Puerto Yeruá, tuvo lugar la presentación de “Paisajes del Yeruá”, propuesta destinada a desarrollar el potencial turístico, natural, histórico y cultural de esa localidad, impulsada por el complejo San Isidro y la ONG CEYDAS y la adhesión de la Municipalidad local.

“Paisajes del Yeruá busca construir una alternativa de desarrollo basada en el trabajo, el cuidado de la naturaleza, la identidad local y la participación comunitaria. Una oportunidad para transformar las riquezas que el pueblo ya posee en nuevas posibilidades de crecimiento, empleo y futuro”, explicó Martín Maschio, uno de los impulsores del proyecto.

Segun lo informado a 7Paginas, el evento contó con la presencia de la directora de turismo local, Agustina Saccomandi, y una gran convocatoria de público: vecinos, emprendedores, personas vinculadas al turismo, representantes de distintos sectores de la comunidad, concejales y funcionarios municipales se reunieron para conocer y enriquecer la innovadora propuesta.

Durante la jornada, comenzó también a gestarse la conformación de un ente mixto de gestión, herramienta participativa que permitirá sostener el proyecto en el tiempo y garantizar la representación de los distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa prevé asimismo la creación de una reserva natural municipal a los efectos de conservar la rica biodiversidad de la selva en galería y favorecer el turismo de naturaleza.