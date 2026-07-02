Preservación del patrimonio: Federación pone en valor edificios históricos del antiguo emplazamiento

La iniciativa, impulsada por el intendente Ricardo Bravo, busca rescatar del abandono a estas estructuras cargadas de valor simbólico y afectivo para la comunidad, garantizando la preservación de la identidad local.

Las tareas de recuperación edilicia y del entorno están siendo ejecutadas de manera conjunta por cuadrillas de trabajadores pertenecientes al personal de mantenimiento de la Reserva Natural Chaviyú y del Parque Termal, bajo la coordinación técnica de la Secretaría de Obras Públicas.

Las intervenciones incluyen desmalezamiento, limpieza profunda de las estructuras, reparaciones menores y el mejoramiento general del estado de conservación de ambos predios rurales y urbanos históricos.

Desde el municipio remarcaron a 7Paginas, que el objetivo primordial de estas acciones es doble: por un lado, salvaguardar el patrimonio histórico que sobrevivió al traslado de la ciudad por la construcción de la represa de Salto Grande; por el otro, acondicionar los accesos y espacios comunes para que el circuito histórico pueda ser recorrido y disfrutado en condiciones óptimas tanto por los propios federaenses como por los contingentes de turistas que visitan la región.