Preso hallado muerto en Concordia: “A mi hijo no lo mató la Policía, lo mató la droga”, aseguró la madre

Un joven de 21 años, identificado como Lautaro Marcelo Barreto, fue hallado sin vida este sábado por la mañana dentro de una celda de la Alcaidía de Concordia. Barreto se encontraba detenido desde el 1° de noviembre, imputado por un presunto hurto en grado de tentativa, y estaba a disposición de la Justicia.

“A mi hijo no lo mató la Policía, lo mató la droga”, aclaró la madre del joven, Cecilia Gómez, a través de una publicación en redes sociales.

“A las 9 de la mañana del sábado, el personal de guardia en la Alcaidía tomó conocimiento de que, en la celda número dos, uno de los dos detenidos no había despertado. Inmediatamente se llamó al servicio de emergencia y se constató que la persona estaba fallecida”, explicó a Elonce el jefe de la Departamental de Policía de Concordia, José María Rosatelli.

El joven se encontraba cumpliendo prisión preventiva desde hacía aproximadamente 20 días. Según indicó el comisario, en días previos, Barreto había sido trasladado en dos oportunidades al hospital “donde fue medicado por un cuadro de abstinencia”.

Tras conocerse el hecho, se hicieron presentes en el lugar el fiscal José Arias, el médico policial y personal de la Policía Científica. “Se revisaron las cámaras del circuito cerrado de seguridad, que funcionan las 24 horas. Durante la madrugada se observó que el detenido se cae de la cama en un movimiento; su compañero lo ayuda a recostarse nuevamente y ambos continúan durmiendo. Esa fue la única situación anómala registrada”, detalló Rosatelli.

La autopsia descartó una muerte violenta

El médico policial no constató lesiones visibles en el cuerpo del joven y determinó, en primera instancia, que la causa de muerte fue “paro cardiorrespiratorio”. “El cuerpo fue trasladado a la morgue forense, donde se realizó la autopsia y se tomaron muestras para análisis complementarios”, señaló el jefe policial.

Aunque los resultados finales de los estudios aún están pendientes, Rosatelli confirmó que “la muerte violenta fue descartada”. “Los análisis en curso permitirán establecer con precisión la causa del fallecimiento”, añadió.

Tenía “un cúmulo de causas por hurto y robo”

Consultado sobre el motivo de la detención, el comisario explicó que el joven tenía “un cúmulo de causas por hurto y robo”. “El fiscal había solicitado la prisión preventiva y hacía unos 20 días que estaba alojado en la Alcaldía”, afirmó.

Barreto ya había sido detenido durante el mes de octubre en menos de una semana fue detenido en dos oportunidades por diferentes hechos delictivos, había publicado Concordia Policiales.

La primera detención ocurrió en la madrugada del pasado miércoles 22 de octubre, cuando el personal de la comisaría segunda fue comisionado a calle Urdinarrain al 1000 por un supuesto ilícito en proceso.

Al arribar, los funcionarios observaron a un sujeto en el patio delantero de una vivienda, quien al percatarse de la presencia policial intentó escapar, aunque fue rápidamente reducido.

Posteriormente, se constató que había ingresado al interior de un automóvil que se encontraba en el garaje, sin llegar a sustraer elementos.

Por disposición del fiscal Dr. Martín Núñez, el joven fue aprehendido el supuesto delito de tentativa de hurto por escalamiento.

Sin embargo, apenas seis días después, el martes 28 de octubre, Barreto volvió a ser aprehendido, esta vez por un hecho de robo. Ese día, la policía fue alertada sobre la presencia de un hombre demorado por vecinos en calles Viamonte Sarsfield y Diamante, tras haber cometido un ilícito.

En el lugar, un vecino de 34 años relató que mientras reparaba cámaras de seguridad en calle Urdinarrain entre Villaguay y Gualeguay, observó cómo un individuo rompía la ventanilla de un vehículo y sustraía un percutor del interior. De inmediato lo siguió, logrando interceptarlo a pocas cuadras.

El fiscal en turno, José Arias, dispuso la aprehensión del sujeto por el supuesto delito de de robo y el secuestro de las prendas que vestía al momento del hecho.

Sobre el funcionamiento de la Alcaidía

Rosatelli también describió las condiciones del lugar. “La Alcaidía tiene capacidad para 29 detenidos, cuenta con patio, zona de visitas, duchas y comedor. Las celdas están divididas para dos o tres internos, según el caso”, indicó.

En cuanto al protocolo nocturno, explicó que “tras la cena, alrededor de las 22, se realiza el recuento y los internos son alojados en sus celdas hasta las 6 de la mañana”. Durante ese tiempo, todo el edificio permanece monitoreado mediante cámaras de seguridad. “Ante cualquier emergencia o pedido de urgencia, el personal ingresa y abre la puerta”, detalló.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existieron factores médicos o externos que contribuyeron a la muerte del joven detenido.