Lunes 27 de octubre de 2025
Prestadores turísticos destacan el impacto positivo que tendrá la reapertura del Aeropuerto de Concordia

El entusiasmo por la inminente reactivación del Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui” de Concordia sigue creciendo entre los sectores productivos y turísticos de la región.
Redacción 7Paginas

En el marco de las visitas institucionales organizadas por el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC) junto a la Subsecretaría de Turismo, un grupo de prestadores privados y representantes del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia recorrió las nuevas instalaciones y conoció en detalle el funcionamiento de la terminal aérea.

Según se informó a 7Paginas, durante la visita, los participantes coincidieron en destacar la relevancia estratégica que tendrá la reapertura del aeropuerto para el desarrollo económico y turístico de la región de Salto Grande y de toda la provincia de Entre Ríos.

El empresario hotelero Leopoldo Wildau, propietario del Hotel Termal H2O y del Hotel Concordia 770, celebró la iniciativa: “Nos hayan hecho partícipes es muy importante y felicito a quienes se ocuparon de hacer realidad este proyecto. Me llevo una muy buena impresión y sin dudas va a redundar en el turismo, no solo en Concordia sino en toda la zona, significando un beneficio importante de crecimiento para todos”.

Por su parte, Flavia Rigoni, cofundadora y CEO de Finca Fénix, expresó: “Tengo muchas expectativas porque estoy convencida de que la puesta en funcionamiento y el desarrollo del aeropuerto va a traer grandes beneficios, tanto económicos como sociales, para toda la comunidad de la región”.

También se sumó la mirada del sector comercial. Gonzalo Lemesoff, propietario de SP Indumentaria y vocal del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, subrayó: “El aeropuerto está hermoso y a la altura de las grandes ciudades. Es una gran incorporación para nuestra ciudad y sin dudas un logro que nos vuelve a posicionar en los circuitos turísticos nacionales e internacionales”.

Desde el EDAAC destacaron que este tipo de visitas buscan que los distintos actores de la comunidad sientan al aeropuerto como parte de su identidad, comprendiendo su funcionamiento y su importancia como motor de desarrollo económico, turístico y generador de oportunidades para toda la región.

Con la reapertura del aeropuerto cada vez más cerca, Concordia se prepara para recuperar su conectividad aérea y fortalecer su perfil turístico y productivo, en una etapa que promete marcar un antes y un después para la ciudad y su zona de influencia.

 