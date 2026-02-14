Prestó juramento el juez de Trabajo de Colón

Al hacer uso de la palabra, Germán Carlomagno felicitó a Gianello por el trabajo que viene realizando en el juzgado desde su creación, y lo felicitó porque hoy ocupa el lugar tras haber ganado el concurso.

Participaron de la ceremonia el intendente de Colón José Luis Walser; el senador provincial Ramiro Favre; el diputado provincial, Mauro Godein; los vocales de la Sala Civil y Comercial de C. del Uruguay, Celina I. Ansaldi -presidenta- y Gustavo E. Marcó -vicepresidente-; la presidenta de la Sala Civil y Comercial N.º 1 de Concordia Flavia Pascualini y Diego Estévez – vicepresidente; el presidente de la Sala del Trabajo de Concepción del Uruguay, Jorge Alberto Pirovani; el presidente de la Cámara Contencioso Administrativo, Mariano Alberto López, su vice presidente, Federico José Lacava y la vocal María Fernanda Erramuspe; el presidente de la Sala Segunda Laboral de Gualeguaychú, Vicente Martín Romero; la presidenta de la Sala Primera de la Cámara Laboral de Paraná y vicepresidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, María Gabriela López Arango y el Juez de Garantías y Transición, Jesús David Alexis Penayo Amaya.

También concurrió, en representación del Ministerio Público, el fiscal Coordinador de Concepción del Uruguay, Fernando Lombardi; el Jefe de la Policía Departamental Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez; el Juez de Paz de Colón, Roberto Simon; integrantes de la magistratura; autoridades del Colegio de la Abogacía, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; trabajadoras y trabajadores; invitados especiales y familiares y amigos del magistrado jurante.

El acto fue asistido por la Secretaria de Superintendencia N°1 del Superior Tribunal de Justicia, Elena Salomón.

Según lo informado a 7Paginas, Gianello fue nombrado por el Poder Ejecutivo por decreto 3133 del Ministerio de Seguridad y Justicia en noviembre de 2025 y atravesó con éxito todas las instancias establecidas por la Constitución de Entre Ríos. Entre ellas el proceso de preselección del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y luego el Acuerdo Constitucional del Senado.