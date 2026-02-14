7PAGINAS

Viernes 13 de febrero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Prestó juramento el juez de Trabajo de Colón

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Germán Carlomagno, junto al vicepresidente del STJ, vocal Carlos Federico Tepsich y la vocal Laura Mariana Soage; tomó juramento hoy y puso en posesión del cargo a Sebastián Manuel Gianello, quien juró “por Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Juez del Trabajo de la ciudad de Colón, para el que ha sido designado y cumplir y hacer cumplir las Constituciones de la Nación y de la Provincia”. El acto se llevó a cabo en el salón de la Biblioteca Popular Fiat Lux.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Al hacer uso de la palabra, Germán Carlomagno felicitó a Gianello por el trabajo que viene realizando en el juzgado desde su creación, y lo felicitó porque hoy ocupa el lugar tras haber ganado el concurso.

Participaron de la ceremonia  el intendente de Colón José Luis Walser; el senador provincial Ramiro Favre; el diputado provincial, Mauro Godein; los vocales de la Sala Civil y Comercial de C. del Uruguay, Celina I. Ansaldi -presidenta- y Gustavo E. Marcó -vicepresidente-; la presidenta de la Sala Civil y Comercial N.º 1 de Concordia Flavia Pascualini y Diego Estévez – vicepresidente; el presidente de la Sala del Trabajo de Concepción del Uruguay, Jorge Alberto Pirovani; el presidente de la Cámara Contencioso Administrativo, Mariano Alberto López, su vice presidente, Federico José Lacava y la vocal María Fernanda Erramuspe; el presidente de la Sala Segunda Laboral de Gualeguaychú, Vicente Martín Romero; la presidenta de la Sala Primera de la Cámara Laboral de Paraná y vicepresidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, María Gabriela López Arango y el Juez de Garantías y Transición, Jesús David Alexis Penayo Amaya.

También concurrió, en representación del Ministerio Público, el fiscal Coordinador de Concepción del Uruguay, Fernando Lombardi; el Jefe de la Policía Departamental Crio. Inspector Héctor Leonardo Martínez; el Juez de Paz de Colón, Roberto Simon; integrantes de la magistratura; autoridades del Colegio de la Abogacía, de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; trabajadoras y trabajadores; invitados especiales y familiares y amigos del magistrado jurante.

El acto fue asistido por la Secretaria de Superintendencia N°1 del Superior Tribunal de Justicia, Elena Salomón.

Según lo informado a 7Paginas, Gianello fue nombrado por el Poder Ejecutivo por decreto 3133 del Ministerio de Seguridad y Justicia en noviembre de 2025 y atravesó con éxito todas las instancias establecidas por la Constitución de Entre Ríos. Entre ellas el proceso de preselección del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y luego el Acuerdo Constitucional del Senado.