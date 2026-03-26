Prevención del suicidio: Frigerio pone la problemática en el centro de la agenda de su Gabinete

La salud mental y, específicamente, la prevención del suicidio se han consolidado como una prioridad absoluta para el Gobierno de Entre Ríos. En la última reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, el Ejecutivo repasó los avances de las políticas públicas destinadas a esta problemática, un eje que ha sido central desde el inicio de la gestión.

Tras el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, brindó detalles sobre la conformación de una mesa de trabajo multisectorial. Según explicó, la intención es que el abordaje no quede en los despachos, sino que tenga un fuerte despliegue territorial, especialmente enfocado en el ámbito educativo y en el sector adolescente.

Un abordaje junto a la sociedad civil

Hein subrayó que se trata de un tema «muy álgido que nos traspasa a todos» y destacó la necesidad de integrar a las asociaciones intermedias en las acciones de concientización. El trabajo se realizará de forma conjunta con el Ministerio de Salud, a través del área de Salud Mental, pero con una apertura clave hacia la comunidad.

«Es clave el trabajo que hacen las asociaciones y las personas que se reúnen en un club con una problemática que nos afecta a todos», afirmó el titular de la Cámara Baja.

En este sentido, mencionó como ejemplo positivo el aporte de jóvenes del departamento Colón. La meta del Gobierno es que las propuestas sean concretas y aplicables en el corto plazo: «No queremos que esto sea solamente una cuestión de idea, sino que sea realizable. De esto se sale hablándolo y, por supuesto, perfeccionándonos», aseguró.

Gestión por resultados: «Lo que no se mide, no se corrige»

Más allá de la salud mental, la reunión de gabinete sirvió para que el gobernador Frigerio realizara un seguimiento exhaustivo de áreas críticas como infraestructura, educación y seguridad.

Hein destacó el método de control de gestión que implementa el mandatario provincial: «El gobernador es muy claro y nos toma examen semanalmente. Lo que no se mide difícilmente se corrige». Este sistema de seguimiento busca que el trabajo diario articulado entre el Ejecutivo y la Legislatura se traduzca en resultados medibles para los entrerrianos.

Con esta nueva mesa de trabajo, la provincia busca fortalecer la red de contención para los sectores más vulnerables, transformando la preocupación por la salud mental en una política de Estado con presencia real en cada rincón del territorio.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas