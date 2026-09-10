Prevención del suicidio: la UCR Concordia promovió un espacio de escucha y acompañamiento

Segun lo indicado a 7Paginas, la actividad se realizó el viernes 4 de septiembre en la sede del Comité Ciudad Concordia y contó con la participación de militantes, vecinos y referentes de la comunidad, entre ellos el doctor Rotman.

Durante la jornada, la licenciada Carina Barla abordó la prevención del suicidio desde una mirada integral y destacó la importancia de construir redes de acompañamiento, especialmente frente a situaciones de sufrimiento emocional.

La profesional remarcó que muchas veces las familias y los amigos intentan acompañar con las herramientas que tienen a su alcance y señaló que, en determinadas circunstancias, la cercanía de un par o de un amigo puede resultar especialmente significativa.

La adolescencia y el rol de la escuela

Uno de los principales ejes de la charla estuvo centrado en los adolescentes. Barla explicó que la adolescencia es una etapa que históricamente estuvo atravesada por distintos factores de vulnerabilidad, aunque advirtió que las nuevas generaciones enfrentan además las consecuencias de la pandemia y nuevas formas de vinculación relacionadas con las tecnologías y las redes sociales.

En ese contexto, destacó especialmente el papel de la escuela como una institución fundamental en la vida de niños y adolescentes.

Según planteó, la escuela no solamente cumple una función educativa, sino que también constituye uno de los principales espacios de encuentro con los pares, construcción de vínculos y generación de sentido de pertenencia.

Por ese motivo, consideró que las instituciones educativas pueden contribuir a la prevención mediante el fortalecimiento de valores, la promoción de actividades participativas y la generación de espacios de escucha, encuentro y acompañamiento.

Adicciones y consumo problemático

Otro de los aspectos analizados durante la exposición estuvo relacionado con las conductas adictivas y el consumo problemático de alcohol.

Barla señaló que, en determinadas situaciones, estas conductas pueden estar vinculadas con cuadros depresivos u otras formas de sufrimiento emocional, por lo que consideró necesario observarlas dentro de un contexto más amplio y evitar analizarlas de manera aislada.

La especialista también hizo referencia a la incidencia del suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes, particularmente hasta los 34 años, aunque remarcó que se trata de una problemática que no se limita a las generaciones más jóvenes.

En ese sentido, llamó especialmente la atención sobre la necesidad de prestar atención a las personas mayores y a quienes atraviesan la tercera edad, consideradas también una población que requiere acompañamiento y prevención.

La salud mental, en el centro de la agenda provincial

La charla organizada por la UCR Concordia se desarrolló además en un contexto provincial en el que la salud mental ocupa un lugar central en la agenda pública.

El Gobierno de Entre Ríos declaró este año la Urgencia Sanitaria en Salud Mental por el plazo de un año, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público ante el incremento de la demanda de atención.

A fines de agosto, el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, también había reconocido públicamente que los servicios atraviesan una situación de capacidad saturada y planteó la necesidad de fortalecer la atención primaria y el trabajo articulado en red.

Durante su exposición en Concordia, Barla también se refirió al impacto de las situaciones de crisis sobre la salud mental y señaló que pueden generar incrementos de hasta un 40 por ciento en las demandas de atención hospitalaria.

“Hablar y pedir ayuda”

La presidenta del Comité Ciudad Concordia, Mónica Verliac, destacó la importancia de generar este tipo de encuentros abiertos, destinados a que la comunidad pueda informarse, conversar y acceder a herramientas vinculadas con la prevención y el acompañamiento.

Desde la UCR Concordia remarcaron que la prevención del suicidio requiere un abordaje que trascienda a los especialistas y comprometa también a las familias, las escuelas, las instituciones y a la comunidad en general.

En ese sentido, señalaron que fortalecer los vínculos, construir redes de acompañamiento y generar espacios donde las personas puedan ser escuchadas constituye una parte fundamental de la prevención.

La jornada dejó así como principal mensaje la necesidad de no naturalizar el aislamiento ni el sufrimiento silencioso y de promover ámbitos donde hablar, escuchar y pedir ayuda sean acciones posibles.