Prevención, planificación y cuidado de la salud: claves antes de la Maratón de Reyes

El secretario de Salud de Concordia, Diego Sauré, remarcó que toda actividad física de alta exigencia implica riesgos, especialmente cuando se desarrolla en condiciones de altas temperaturas, habituales en el mes de enero. “Las estadísticas indican que el riesgo de eventos cardíacos es del 2%, un porcentaje bajo pero suficiente como para reforzar las medidas de cuidado individuales y colectivas”, señaló.

En ese sentido, explicó que para la jornada del sábado el sistema de salud contará con un operativo especial que incluirá diez ambulancias medicalizadas, dos cuatriciclos, una carpa sanitaria de alta complejidad y profesionales especializados, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se insistió en la importancia de escuchar al cuerpo durante la competencia. Ante síntomas como dolor, fatiga excesiva o malestar general, la recomendación es bajar el ritmo, detenerse y priorizar la salud. La hidratación adecuada antes y durante la carrera es otro de los puntos fundamentales para reducir riesgos.

Desde la Clínica del Deportista, el médico clínico Jorge Locasso subrayó que el cuidado comienza mucho antes del día de la carrera. “En estas semanas de entrenamiento, marcadas por el calor, se aconseja realizar actividad física antes de las 10 de la mañana o después de las 18 horas, evitando los horarios de mayor carga térmica. Entrenar fuera de esos rangos incrementa el riesgo de deshidratación y golpes de calor”, explicó, y agregó que si no se pueden respetar esos horarios, lo más prudente es no entrenar.

Por su parte, la nutricionista Gisel Sarrasqueta enfatizó la importancia de la alimentación: “No se improvisa el día de la carrera. No saltear comidas, asegurar un buen desayuno con hidratos de carbono y planificar almuerzo, merienda y colaciones previas es fundamental para contar con la energía necesaria”. Además, indicó que en los días previos se debe mantener una dieta equilibrada, con frutas, verduras y alimentos de fácil digestión, sin descuidar la recuperación posterior.

Finalmente, el médico clínico Claudio Tejera destacó una recomendación clave: realizar un chequeo médico previo. “Un control clínico básico, con análisis de sangre y estudios de funcionalidad cardíaca, permite detectar factores de riesgo y brinda mayor seguridad tanto al corredor como al sistema sanitario. Consultar al médico de cabecera y no subestimar estos controles es una decisión responsable”, afirmó.