Primer día del año con calor intenso e inestabilidad en la región de Salto Grande

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al que tuvo acceso 7Paginas, este jueves 1 de enero se presentará con tiempo algo inestable en el norte de Entre Ríos. Las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas en toda la provincia, pero existe una baja probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde, lo que podría generar un descenso temporario de la sensación térmica.

En Concordia y localidades de la región, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 25 grados de mínima y los 34 grados de máxima. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y, con el correr de las horas, podrían desarrollarse tormentas aisladas hacia la tarde.

De acuerdo a lo informado por el SMN, el panorama comenzaría a mejorar a partir del viernes. Entre el viernes y el domingo, las temperaturas máximas no superarían los 30 grados, lo que representaría una tregua para el norte entrerriano, que soportó jornadas agobiantes durante los últimos días de 2025.

Foto: Marcelo Gonzalez