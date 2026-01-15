7PAGINAS

Jueves 15 de enero de 2026
Primera Feria del Río del año en la Costanera de Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, invita a la comunidad a participar de la primera edición del año de la Feria del Río, que se realizará el domingo 18 de enero a partir de las 18 horas, en la zona de Playa Los Sauces de la Costanera.
En esta edición de verano, la tradicional feria contará con la participación de emprendedores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados en la ciudad y la región. La propuesta busca promover el consumo local y fortalecer la economía social, brindando visibilidad al trabajo de quienes apuestan al desarrollo productivo local.

La Feria del Río se ha consolidado como un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, combinando producción local, identidad, recreación y esparcimiento al aire libre, en uno de los entornos naturales más atractivos de Concordia.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo destacaron que esta iniciativa forma parte de las políticas públicas orientadas a acompañar y potenciar a los emprendedores, al tiempo que se generan propuestas accesibles para el disfrute de toda la familia.

La actividad será libre y gratuita, y se presenta como una excelente oportunidad para compartir una tarde diferente, apoyar a los productores locales y disfrutar del paseo costero de la ciudad.