7PAGINAS

Viernes 24 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Primera reunión de logística para coordinar la maratón de Reyes

Con el objetivo de coordinar la logística de lo que será el próximo 10 de enero la 47º edición de la Maratón Internacional de Reyes, se llevó a cabo una reunión de la que participaron diversas áreas de la Municipalidad de Concordia como también instituciones y fuerzas de seguridad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El encuentro estuvo encabezado por la Subsecretaría de Deportes Ivana Pérez junto al Presidente de la Agrupación Atlética Los Galgos, Marcelo Flores con la participación de Salud, Tránsito y Transporte, Eventos, Ambiente, Informática, Electrotecnia, Seguridad Ciudadana, Turismo, Centro de Convenciones, Parque Central Viñedos Moulins, Protocolo y Ceremonial, Bomberos Voluntarios y Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional.

Se trataron acciones conjuntas y se definieron funciones específicas para cada una de las áreas, con el objetivo de garantizar una organización eficiente, segura y ordenada para los miles de corredores y espectadores que participan año a año de esta emblemática competencia.

Las inscripciones están abiertas con un costo de 35.000 pesos en un solo pago o dos pagos de $20.000. La entrega de kits comenzará el 17 de diciembre en el Centro de Convenciones.