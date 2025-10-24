Primera reunión de logística para coordinar la maratón de Reyes

El encuentro estuvo encabezado por la Subsecretaría de Deportes Ivana Pérez junto al Presidente de la Agrupación Atlética Los Galgos, Marcelo Flores con la participación de Salud, Tránsito y Transporte, Eventos, Ambiente, Informática, Electrotecnia, Seguridad Ciudadana, Turismo, Centro de Convenciones, Parque Central Viñedos Moulins, Protocolo y Ceremonial, Bomberos Voluntarios y Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional.

Se trataron acciones conjuntas y se definieron funciones específicas para cada una de las áreas, con el objetivo de garantizar una organización eficiente, segura y ordenada para los miles de corredores y espectadores que participan año a año de esta emblemática competencia.

Las inscripciones están abiertas con un costo de 35.000 pesos en un solo pago o dos pagos de $20.000. La entrega de kits comenzará el 17 de diciembre en el Centro de Convenciones.