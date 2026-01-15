Primeras palabras de la esposa del intendente de Colón: entre lágrimas agradeció el acompañamiento de los vecinos

“Estamos convencidos de que esto ha sido un gran milagro y una de las pruebas más difíciles que nos ha tocado sobrellevar como familia”, expresó Gimena, entre llantos, al comenzar su mensaje dirigido a los vecinos de Colón y a todas las personas que se manifestaron con muestras de apoyo.

En el video al que tuvo acceso 7Paginas, Bordet explicó que si bien su esposo, el intendente José Luis Walser, ya había agradecido en nombre de toda la familia, sintió la necesidad de hacerlo personalmente. “Hemos sentido muy cerca a toda la comunidad, a todos los vecinos y a todas las comunidades de fe que se han puesto en oración por mi salud y por la salud de mis hijos”, señaló.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para el personal de salud que la asistió tanto en Brasil como en la Argentina. Agradeció especialmente a médicos y enfermeros que hicieron posible su recuperación inicial y mencionó a los profesionales que continúan acompañándola en el tratamiento médico. Gimena detalló que deberá seguir durante seis meses con medicación y completar la recuperación de las fisuras que aún presenta en la cadera y la pelvis.

En su mensaje también destacó el acompañamiento permanente de su familia y de la familia de su esposo, y expresó un agradecimiento especial hacia el intendente por el apoyo brindado en todo momento.

Finalmente, cerró su testimonio con un mensaje cargado de emoción y gratitud: “Inmensamente agradecida con toda la comunidad por todo el apoyo, por todas las demostraciones de cariño, los mensajes y los videos que han hecho llegar. Les deseo el doble de lo que han pedido para mí”.