Primeras voces sobre la reforma previsional en Entre Ríos: gremios estatales y docentes valoraron el diálogo y analizan el proyecto de ley

El escenario político y sindical de la provincia comenzó a crujir tras la presentación formal del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo entrerriano. Dirigentes de los principales gremios estatales, docentes y municipales iniciaron el análisis técnico de la letra chica de la iniciativa y, en diálogo con los medios de comunicación, aportaron sus primeras lecturas.

A diferencia de otros momentos de tensión histórica en torno a la Caja de Jubilaciones, los referentes sindicales coincidieron de manera unánime en valorar la instancia de diálogo abierta por la gestión de Rogelio Frigerio. Destacaron que la presión y los argumentos de las bases lograron modificar vectores iniciales del proyecto —como evitar el índice de actualización de ANSES—, aunque advirtieron que la discusión legislativa recién comienza y que defenderán las conquistas laborales en las comisiones de debate.

UPCN: “El Gobierno se mostró permeable a nuestras propuestas”

La secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, confirmó que el sindicato provincial iniciará una recorrida por todos los departamentos para explicar los alcances de la norma a trabajadores y jubilados.

“El Gobierno escuchó las posiciones de los sindicatos que decidimos dar la discusión. Tomó algunos de nuestros aportes y el debate no está cerrado. Es importante haber abierto la discusión y hago un llamado a la dirigencia para que pensemos en el conjunto y no en posiciones sectoriales”, expresó Domínguez.

Al desglosar los puntos centrales del texto, la dirigente analizó:

Haber inicial: Valoró que se haya reducido de 30 a 20 años el período tomado para calcular el primer sueldo jubilatorio. “Lo logramos en la discusión, pero seguiremos insistiendo para que quede en los 10 años actuales”, anticipó.

Aporte solidario por emergencia: Respecto a los descuentos adicionales para sueldos mayores a 3 millones de pesos, consideró que “tiene lógica escalonar aportes en un marco de crisis”, aclarando que no afecta al escalafón general de UPCN, cuyos ingresos no alcanzan esos montos.

Edad de las mujeres: Sobre la unificación paulatina de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres tras el quinto año de vigencia, advirtió la necesidad de aplicar “contemplaciones de género vinculadas a la maternidad y el cuidado familiar”.

Movilidad: Celebró que se haya descartado el índice ANSES. “Se buscó confundir a los trabajadores con eso. Ahora el índice estará basado en un criterio salarial del escalafón general”, precisó. Asimismo, reconoció que la aparición del ítem «emergencia previsional» en el texto final fue un elemento “sorpresivo” que analizarán con cautela.

Suoyem: “Logramos frenar la aplicación inmediata y el índice ANSES”

Por el sector de los trabajadores municipales, Fernando García, representante del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), admitió que al principio de las negociaciones la postura del sector era “bastante negativa”, pero que la apertura del Ejecutivo permitió torcer aspectos perjudiciales.

García remarcó como un triunfo de la mesa de negociación que el aumento de los años de servicio (que pasarán de 30 a 35 años) no se aplique de forma automática con la sanción de la ley, sino de manera gradual recién a partir de los cinco años de vigencia de la norma.

En sintonía con UPCN, destacó el freno al cálculo sobre 30 años de aportes para el haber inicial, logrando que el texto oficial plasme 20 años, con la promesa gremial de seguir batallando en la Legislatura para retener el esquema de los últimos 10 años.

UDA: “Priorizar la estabilidad del sistema para las futuras generaciones”

Desde la perspectiva del sector docente, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya, justificó la urgencia de avanzar en modificaciones estructurales para salvar el sistema de previsión social de la provincia.

«Era justo y necesario que nos puesiéramos a trabajar el Gobierno, los sindicatos y la Caja de Jubilaciones. Lo verdaderamente importante en Entre Ríos es sostener el 82% móvil, un derecho y una conquista que no todos tienen en la Argentina», ponderó la referente escolar.

Raya concluyó señalando que las adecuaciones en materia de edad y movilidad presentadas en el proyecto apuntan de manera directa a “priorizar la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos”, ratificando que el gremio aportará sus equipos técnicos para que la Caja pueda seguir sosteniéndose en el tiempo.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas