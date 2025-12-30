Prisión perpetua para un homicida: el crimen ocurrió en 2022 en la ciudad de Federal

Además de la condena máxima prevista por el Código Penal, el magistrado dispuso que Kahl continúe detenido en la Unidad Penal de la ciudad de Federal, donde permanece alojado desde el inicio del proceso judicial.

Durante la audiencia de cesura, realizada el 18 de diciembre último, el Ministerio Público Fiscal —representado por la fiscal Eugenia Molina y el fiscal Martín Irurueta— solicitó la imposición de prisión perpetua, en consonancia con el veredicto del jurado. Por su parte, el defensor oficial Alejandro Giorgio había requerido una condena de 26 años de prisión efectiva.

Este proceso judicial se convirtió en el juicio por jurados número 151 que se lleva adelante en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal, consolidando su aplicación en causas de gravedad institucional.

El hecho

Kahl fue acusado de haber golpeado y posteriormente asesinado a Carlos María Verón, a quien el 29 de enero de 2022 le asestó varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Las heridas provocaron hemorragias internas que derivaron en la muerte de la víctima.

El violento ataque se produjo en el comercio propiedad de Verón, ubicado en la ciudad de Federal. Tras cometer el homicidio, el condenado sustrajo del lugar una suma de 13.350 pesos en efectivo y una escopeta, elementos que agravaron la calificación legal del hecho.

