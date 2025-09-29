7PAGINAS

Lunes 29 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Privados de Federación ofrecerán en la FIT paquetes con vuelos desde el aeropuerto de Concordia

En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025 (FIT) que se desarrolla en La Rural de Palermo, Federación volvió a destacarse con una fuerte presencia en dos stands: uno en el espacio provincial de Entre Ríos y otro en el de la región de Salto Grande. Allí se realizaron degustaciones de sabores regionales, presentaciones artísticas y promociones turísticas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Pero lo más relevante comenzará este lunes, con la apertura de la rueda de negocios. Según confirmó a un cronista de La Ultima Campana en la rural de Palermo, el secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, un grupo de hoteleros locales ya aseguró su participación, y en ese marco ofrecerán paquetes turísticos que incluyen vuelos con llegada y partida desde el aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia.

“Es muy importante porque muestra cómo nuestro destino utiliza todas las herramientas disponibles para mantener la vanguardia en la región”, señaló Marozzini, quien destacó que ya existen consultas en la FIT sobre el flamante aeropuerto concordiense, lo que despierta gran interés en los operadores.

Durante el fin de semana, Federación también mostró su identidad cultural con la presentación del ballet Nehuel, el cantor Oswaldo Chávez y propuestas gastronómicas locales. “Estamos muy contentos porque podemos transmitir lo que tanto queremos: mantener la vanguardia de nuestro destino, promocionando Federación de manera individual y también dentro de la región de Salto Grande”, afirmó el funcionario.

Asimismo, Marozzini valoró la posibilidad de que lo público y lo privado trabajen de manera articulada para fortalecer el termalismo y el turismo como una verdadera política de Estado. “Creemos que es la mejor manera de amortiguar la crisis y salir favorecidos de cara a la temporada de verano”, concluyó.

La FIT 2025 se extenderá hasta el martes 30 de septiembre y se posiciona como la vidriera turística más importante de Latinoamérica, permitiendo a destinos como Federación proyectarse al mundo con nuevas propuestas y herramientas para atraer visitantes.

Cobertura Jorge Bravo

Redacción de 7Paginas

 