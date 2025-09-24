Privados del turismo buscan posicionar a Concordia como destino de eventos y reuniones

Sismanian, reconocido a nivel internacional en marketing estratégico y turismo, cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de productos turísticos y es referente del turismo de reuniones, un sector en crecimiento que busca diversificar la oferta local.

Un FAM TOUR MICE en Concordia

Según se informó a 7Paginas, el encuentro giró en torno a la planificación de un FAM TOUR MICE que se desarrollará a fin de año en Concordia. La propuesta estará orientada a firmas e instituciones interesadas en considerar a la ciudad como sede de futuros eventos y congresos.

Entre los puntos destacados definidos se encuentran:

Posicionar a Concordia en el mapa del Turismo de Reuniones.

Coordinación del programa por parte del Concordia Buró, con el acompañamiento de la AHGC.

Participación de embajadores y referentes del sector en mesas de trabajo.

Identificación de espacios estratégicos para integrar al circuito del FAM TOUR.

Hacia la captación de grandes eventos

En conclusión, este encuentro, en el que participaron Agustín Negri, Mariabelen Gomez, José Carlos Ostrosky, Ignacio Trupiano y José Luis Almirón, no solo reforzó la articulación entre el Concordia Buró y la AHGC, sino que también se transformó en un paso clave para fortalecer el camino hacia la captación de eventos de relevancia, con el fin de que Concordia se consolide como un destino competitivo en el turismo de reuniones dentro de la región.