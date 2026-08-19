Privados y el Municipio coinciden: Federación es un destino con precios accesibles y preparan un plan ante el impacto de El Niño

La nueva comisión directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de la Ciudad de Federación mantuvo una reunión con el secretario de Turismo municipal, Ezequiel Marozzini, con el objetivo de avanzar en una agenda común de cara a los próximos meses y, especialmente, a la temporada de verano.

El encuentro se desarrolló este martes, a las 19 horas, en la sede de la entidad y fue considerado un paso importante para fortalecer el diálogo entre el sector privado y el Estado municipal.

La reunión dio continuidad a la mesa de trabajo iniciada la semana pasada en el edificio municipal, consolidando un esquema de articulación público-privada destinado a mejorar la oferta turística y afrontar los desafíos que presenta la próxima temporada.

Plan de contingencia por El Niño

Uno de los principales temas abordados fue el posible impacto del fenómeno climático El Niño, teniendo en cuenta los pronósticos que anticipan condiciones que podrían afectar a la región durante los meses de mayor movimiento turístico.

En este marco, representantes del sector hotelero y gastronómico y funcionarios municipales analizaron distintas medidas de prevención y contención para evitar que las condiciones climáticas terminen afectando la experiencia de los visitantes.

Entre las alternativas planteadas se encuentra el trabajo sobre la preparación de las playas, el funcionamiento del parque termal y la generación de espacios y propuestas alternativas para sostener la actividad turística ante eventuales inconvenientes.

La intención es contar con una planificación anticipada que permita responder rápidamente ante posibles escenarios adversos y mantener una agenda atractiva para quienes visiten Federación.

Federación, un destino con precios accesibles

Otro de los puntos centrales de la reunión fue el esquema tarifario y la percepción que existe en algunos sectores respecto de que Federación sería un destino turístico con precios elevados.

En este sentido, tanto desde el sector privado como desde la Secretaría de Turismo coincidieron en que esa mirada no refleja la realidad de la oferta local.

Destacaron que Federación dispone de una amplia variedad de alternativas de alojamiento, gastronomía y servicios, con opciones para distintos perfiles y presupuestos.

El objetivo será también comunicar con mayor claridad esa diversidad de propuestas para evitar que una percepción sobre los precios termine condicionando la elección del destino.

Una temporada con más actividades

De cara al período comprendido entre noviembre, diciembre, enero y febrero, durante el encuentro también se analizaron diferentes propuestas recreativas y eventos destinados a ampliar la agenda turística de la ciudad.

La intención es que quienes lleguen a Federación encuentren alternativas más allá de las propuestas tradicionales, especialmente ante la posibilidad de que las condiciones climáticas obliguen a modificar algunas actividades vinculadas al río y los espacios al aire libre.

Continuidad de la mesa público-privada

Al finalizar el encuentro, ambas partes acordaron mantener mesas de trabajo permanentes para realizar un seguimiento de las iniciativas planteadas y avanzar en nuevas propuestas.

Desde la Asociación Hotelera Gastronómica valoraron el diálogo con la gestión municipal y plantearon sus inquietudes y sugerencias, mientras que desde la Secretaría de Turismo se destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el sector privado.

Así, Federación busca llegar a la temporada alta con una estrategia que combine precios competitivos, mayor oferta de actividades y un plan de contingencia frente a El Niño, con el objetivo de sostener la llegada de turistas y fortalecer la actividad económica local.

Con informacion de prensa Secretaria de Turismo

Redaccion de 7Paginas