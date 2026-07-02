Problemática de las adicciones en Federación: Convocan a una amplia mesa de trabajo para «dejar de hablar y empezar a hacer»

Los referentes del espacio vecinal, Jessica Bouchet, Mario Romero y la joven Ailén Godoy, visitaron los estudios de Radio UNO Federación para brindar detalles de la iniciativa. Explicaron que no se trata de un acto partidario, sino de un intento genuino por conformar una mesa interdisciplinaria permanente que involucre a todos los actores vivos de la comunidad local.

Una convocatoria amplia y sin banderas políticas

Mario Romero apuntó que para modificar la realidad local es urgente deponer las mezquindades políticas y los proyectos personales de cara a los próximos turnos electorales. En ese sentido, detalló que cada invitación a las autoridades fue entregada de manera personalizada, manteniendo diálogos profundos sobre la gravedad de la situación.

“El jueves no va a haber ninguna bandera política, esto no es un acto partidario. Convocamos a las patas principales que tienen que estar: invitamos formalmente al intendente Ricardo Bravo, al jefe de Policía, a concejales, legisladores, representantes de la CAFESG, al párroco local y a presidentes de clubes deportivos. Necesitamos que los equipos técnicos se sumen ahora y no que guarden las ideas para el 2027”, remarcó Romero a 7Páginas.

El dirigente vecinal advirtió además que, en las recorridas barriales habituales, el vecino ya no prioriza demandas de infraestructura tradicional como el asfalto o las cloacas, sino que «pide a gritos seguridad y herramientas para sacar a los gurises de la droga».

Alarmante descenso en la edad de inicio y el auge de la ludopatía digital

Por su parte, Jessica Bouchet, quien además de integrar el espacio vecinal se desempeña como psicóloga social y es oficial de la Policía de Entre Ríos, aportó un crudo diagnóstico sobre el panorama de la salud mental y las adicciones en la localidad.

“Lamentablemente, las edades de inicio en el consumo han bajado muchísimo; hoy nos encontramos con niños atrapados en esta problemática. El equipo de salud mental del hospital local viene haciendo talleres, pero se encuentra totalmente sobrepasado de trabajo”, graficó Bouchet.

Asimismo, la profesional alertó sobre una problemática creciente y silenciosa de la que se habla muy poco en los ámbitos institucionales: la ludopatía juvenil a través de las plataformas digitales de apuestas. “Es una adicción que hoy se toma como algo divertido porque figuras públicas y redes sociales le hacen publicidad. Los menores usan cuentas falsas o los perfiles de sus padres para apostar en línea y eso está destruyendo la economía y la convivencia de muchas familias”, advirtió.

La voz de la juventud: «Está recontra normalizado»

El espacio de debate sumó también la perspectiva de los propios jóvenes a través de Ailén Godoy, quien se encargó de coordinar la invitación entre estudiantes y adolescentes de Federación. La joven celebró que se les otorgue participación real en el diseño de las estrategias preventivas y reconoció que el escenario actual es verdaderamente preocupante.

“Desde nuestro lugar vemos el consumo y las apuestas muy de cerca. Está recontra mil normalizado entre los chicos y eso no está bien. Muchos no caen en la cuenta de que están cayendo en una adicción; empiezan apostando o jugando de a poco, después empiezan a pedir plata prestada que no pueden devolver y terminan aislados. Por eso es clave que vayamos todos este jueves a escuchar y a involucrarnos”, reflexionó la joven.

Finalmente, los organizadores reiteraron que el encuentro en la Biblioteca Rivadavia es de carácter libre y gratuito, destinado tanto a profesionales, educadores y dirigentes sociales como a padres y vecinos interesados en sumarse a los ítems de trabajo que se presentarán para dar inicio formal a la mesa comunal contra las adicciones y la prevención del suicidio en la ciudad.