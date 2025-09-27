Productores arroceros destacan la reducción del cargo fijo eléctrico anunciada por el Gobierno provincial

Cabe recordar que tal lo informó 7Pagiunas, el anuncio fue realizado días atrás por el gobernador Rogelio Frigerio durante su visita a San Salvador, en un encuentro con referentes del sector. Esta medida se enmarca dentro de una agenda de apoyo a la producción arrocera que busca aliviar los costos, garantizar la competitividad y brindar previsibilidad a los productores.

Actualmente, la energía eléctrica representa cerca del 35% del costo total de producción del arroz. Desde la Asociación de Plantadores de Arroz destacaron que esta decisión constituye “una solución concreta a un reclamo histórico de más de quince años, que nunca había sido atendido por gestiones anteriores”.

Enrique García, presidente de la entidad, afirmó: “El gobernador Frigerio es el primer mandatario que comprende la magnitud de esta problemática y ofrece una respuesta clara a un pedido histórico”.

El Gobierno provincial ya había implementado beneficios tarifarios para el riego y acompañó al sector con programas de infraestructura y mejoras logísticas, en línea con la estrategia de fortalecer las economías regionales.

Finalmente, los productores reafirmaron su compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno provincial para “otorgarle al sector la relevancia y el reconocimiento que se merece”.