Profesionales de enfermería de Feliciano fortalecen su formación quirúrgica en el hospital Masvernat

Enfermeras y emfermeros del hospital Francisco Ramírez de San José de Feliciano llevaron adelante una pasantía formativa en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, con el objetivo de fortalecer sus competencias en áreas críticas vinculadas al trabajo quirúrgico.

La capacitación fue organizada por la Unidad de Enfermería del hospital de Feliciano, como parte del plan anual de formación continua. Estuvo enfocada en la actualización de protocolos de bioseguridad y en el desarrollo de prácticas en los ámbitos pre, intra y posquirúrgico.

Durante la experiencia, las y los profesionales hicieron rotaciones supervisadas en los sectores de Esterilización y Quirófano del nosocomio concordiense. Estas prácticas se realizaron en el marco de la próxima reapertura del área quirúrgica del hospital de Feliciano.

La directora del nosocomio Andrea Rosas, destacó que «el objetivo principal fue fortalecer las destrezas específicas del personal de enfermería y adaptar los protocolos aprendidos a la realidad institucional local».

Asimismo, señaló que los profesionales valoraron la experiencia como «altamente positiva, ya que se trató de una formación práctica en un hospital polivalente, lo que permitió adquirir experiencia directa en contextos de alta complejidad».

Avances en la obra del quirófano

Mientras tanto, continúan los trabajos de remodelación del quirófano del hospital Francisco Ramírez. Hasta el momento, se ejecutaron tareas de revestimiento, colocación de puertas exteriores y modificación del suministro de aire comprimido, oxígeno medicinal y aspiración.