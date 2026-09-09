Profunda conmoción en Gualeguaychu por el fallecimiento de la diputada provincial Julia Calleros

La legisladora, que se encontraba internada en grave estado en el sanatorio Jeannot Sueyro, atravesaba desde hacía varios meses un delicado cuadro de salud. Durante la tarde de este martes, familiares, amigos y dirigentes políticos habían iniciado una cadena de oración en las redes sociales para pedir por su recuperación.

Su fallecimiento generó conmoción en los ámbitos político, gremial y social de la provincia, donde Calleros desarrolló una extensa trayectoria.

Una extensa trayectoria gremial y política

Julia Calleros había asumido como diputada provincial en diciembre de 2023. Desde la Legislatura presidía el bloque FE y Libertad y, a nivel nacional, se desempeñaba como tesorera del Partido FE desde julio de 2022.

Su historia pública estuvo fuertemente ligada al gremialismo rural. Durante 25 años fue vocal del Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y también se desempeñó como secretaria general de la seccional Gualeguaychú, cargo para el que había sido elegida por sus propios compañeros.

Además, fue una de las fundadoras del Partido FE, junto al histórico dirigente gremial rural Gerónimo “Momo” Venegas, en el año 2012.

En las elecciones de 2023 integró la lista de candidatos a diputados provinciales y resultó electa para representar al departamento Gualeguaychú.

Una fuerte mirada social y rural

Durante su actividad legislativa impulsó iniciativas vinculadas con las problemáticas sociales, laborales, rurales y sanitarias, además de proyectos relacionados específicamente con las necesidades de su departamento.

Entre sus últimas iniciativas se destacó el impulso a la ley de consorcios vecinales rurales, aprobada durante 2026, una propuesta destinada a dar respuesta a diferentes necesidades de las comunidades y productores del interior entrerriano.

En marzo de 2025 también participó del homenaje “Mujeres de Nuestra Tierra”, organizado por la Cámara de Diputados, oportunidad en la que distinguió a la gualeguaychuense Rosalía Giménez por su compromiso social y comunitario.

Quienes compartieron su trayectoria destacaban su permanente presencia territorial y su vocación de diálogo, especialmente en la búsqueda de respuestas para los sectores más vulnerables y para las comunidades rurales.

Los últimos meses y el deterioro de su salud

El delicado estado de salud de Calleros había provocado que en los últimos meses debiera alejarse temporalmente de sus actividades legislativas.

El pasado 22 de junio, la propia diputada había utilizado sus redes sociales para comunicar que atravesaba un problema de salud que le impedía cumplir normalmente con sus funciones.

Su primera internación se había producido el 29 de mayo. Luego de una intervención quirúrgica, su cuadro se complicó y debió atravesar nuevas internaciones hasta su fallecimiento, ocurrido este martes.

Julia Calleros fue madre de dos hijas y abuela. Su vida estuvo marcada por una intensa actividad gremial, política y social, manteniendo siempre un fuerte vínculo con Gualeguaychú y con las comunidades rurales de Entre Ríos.

Su muerte deja un profundo vacío en la representación política del departamento y provoca especial impacto entre quienes compartieron con ella años de militancia y trabajo comunitario.

Velatorio y despedida

De acuerdo a lo informado, el velatorio de la diputada provincial está previsto para este miércoles en las salas de la empresa Previsora Gualeguaychú, mientras que el jueves sus restos serán cremados.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas expresiones de dolor y acompañamiento para sus familiares y seres queridos, en una jornada de profundo pesar para la política entrerriana.