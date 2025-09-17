7PAGINAS

Miércoles 17 de septiembre de 2025
Profundo dolor en el club Villa Jardín por el fallecimiento de “Cabezón Titi” Romero

El deporte de Concordia se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Sixto Abel Romero, más conocido y querido por todos como el “Cabezón Titi”.
Romero fue un emblema del Club Unión de Villa Jardín, institución en la que integró en distintas oportunidades las comisiones directivas y donde actualmente se desempeñaba como secretario. Su compromiso y pasión por los colores del club lo convirtieron en una figura muy querida y respetada por dirigentes, jugadores, hinchas y vecinos del barrio.

“Cabeza, siempre te vamos a recordar”, expresaron desde la institución, que despidió con profundo pesar a uno de sus históricos colaboradores.

Por pedido de la familia, en las próximas horas se informará a través de este medio el lugar y horario del sepelio, a fin de preservar la intimidad en el domicilio.

