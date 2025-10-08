“Profundo pesar por el fallecimiento de Antonio “Sapo” Giudici, referente de la pesca y Peña La Tortuga”

Desde la Asociación Peña La Tortuga expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de Antonio “Sapo” Giudici, reconocido vecino, pescador y colaborador incansable de la institución.

“Sapo”, como todos lo conocían, fue una figura muy querida en el ambiente de la pesca deportiva y una parte importante de la historia del emblemático lugar La Tortuga Alegre, punto de encuentro para generaciones de pescadores concordienses.

Durante años, Antonio participó activamente en las actividades de la Asociación Peña La Tortuga, donde dejó su huella de compañerismo, solidaridad y amor por la pesca. Su partida deja un gran vacío entre quienes compartieron con él jornadas de río, amistad y trabajo institucional.

Además, vale recordar que la bandera del viejo Canal 2 —símbolo de una época dorada en los concursos de pesca— representa también una parte de esta historia. El dueño de Canal 2, en aquellos años, auspiciaba los certámenes organizados por la Peña, impulsado por la amistad y el entusiasmo por la pesca deportiva.

Tanto él como varios de los amigos de esa bandera formaban parte del Club de Pesca y Lanzamiento Juan Pedro Pierrestegui, desde donde también apoyaban y fortalecían estas iniciativas que marcaron una etapa inolvidable para los pescadores de Concordia a través de Jorge Pérez .

Desde la comunidad, los clubes y los medios locales, acompañamos a la familia Giudici en este difícil momento, recordando con cariño a un hombre que hizo de la pesca y la amistad una verdadera pasión.

Por eso, las historias las escribimos todos los días, trabajando por las instituciones —más aún en la pesca—, porque en la costa y en el agua siempre se ayuda de una forma u otra.

Siempre habrá anécdotas para fortalecer el compañerismo y la lealtad de la amistad en la pesca, detrás y enfrente de una organización.

🕯️ Q.E.P.D. Antonio “Sapo” Giudici

Escrito por Alberto Ocampo