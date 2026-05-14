Programación: otro “finde” de fútbol en Concordia

Hasta el momento la Liga viene en tiempo y forma para poder terminar sus campeonatos, aunque no se sabe aún si habrá un corte por el Mundial o bien se continuará jugando sin interponerse a partidos importantes o los de Argentina, obviamente aunque juega sus dos primeros partidos martes y miércoles, y el restante un sábado pero a las 11 de la noche. De todas maneras, la Liga decidirá lo más conveniente.

En la fecha 9 de la A de este fin de semana, sobresale el partido que el puntero Libertad va a jugar ante Comunicaciones. El “postal” jugó ante Santa María este miércoles un partido pendiente y empató 2 a 2, resultado que obvio le conviene a Libertad porque Comunicaciones de haber cosechado los tres puntos se iba a 14 y quedaría a tiro de tres puntos del líder. Pero ahora quedó a 5. Igualmente, es obvio que el domingo tendrá necesidad de ganar en cancha del Lobo.

Otro muy buen partido será el de Nebel vs. Salto Grande, que es el escolta del torneo. Defensores jugó también un pendiente entre semana y lo ganó por 1 a 0 a San Lorenzo. De esta manera Nebel alcanzó los 6 puntos y la línea de Colegiales siendo ambos los últimos de la tabla,al tiempo que los de Villa Adela se perdieron la oportunidad de escalar un poco más en la tabla.

Y en casi un choque de extremos, Colegiales va a jugar ante Alberdi. Justamente el Pompeyano está último y Alberdi pelea firme bien arriba detrás de Salto Grande en tercera ubicación. Cole ha tenido mucha irregularidad hasta aquí mientras que Alberdi está firme y ha sido contundente en las áreas rivales. Veremos quién se impone.

FECHA 9 – PRIMERA “A”

SABADO 16 DE MAYO

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Real Concordia vs. La Bianca.

DOMINGO 17 DE MAYO

Estadio Ciudad de Concordia

14.30hs: Colegiales vs. Alberdi.

17.15hs: Salto Grande vs. Nebel.

Cancha de Libertad

16.00hs: Libertad vs. Comunicaciones.

Cancha de Santa María

16.00hs: Santa María vs. Constitución.

En Villa Adela

16.00hs: San Lorenzo vs. 9 de Julio.

PRIMERA B

En esta divisional sobresale el partido que van a jugar en Legerén Juventud Unida y Victoria. Los locales deben recuperarse de dos derrotas consecutivas y así retomar la lucha arriba. Mientras tanto Victoria querrá conservar la punta de su zona. Por su parte, Estudiantes jugará un clásico ante Wanderer´s, también con la chance de seguir mandando junto a los del Tiro y el bohemio por conseguir tres puntos de esos pesados.

El que viene arrasando es Ferrocarril, que esta vez chocará ante Athletic Club en La Bianca y tratará de mantener la muy buena diferencia que sacó en su zona.

SABADO 16 DE MAYO

En Benito Legerén

16.00hs: Juventud Unida vs. Victoria.

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: Las Heras vs. Zorraquín.

16.15hs: El Olimpo vs. San Martín.

Cancha de La Bianca

16.00hs: Ferrocarril vs. Athletic Club.

Cancha de Santa María

16.00hs: Wanderer´s vs. Estudiantes.

DOMINGO 17 DE MAYO

En Los Charrúas

16.00hs: Los Charrúas vs. Sarmiento.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Monseñor Rosch vs. Almirante Brown.

Cancha de La Bianca

16.00hs: Ancel vs. Unión.

Foto: Liga Concordiense de Fútbol

Por Edgardo Perafan