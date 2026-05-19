Programas Nacionales: informaron el cronograma de pagos de mayo 2026 en Concordia

Desde el área municipal indicaron que quienes tengan asignadas bocas de pago iniciadas con el número 33, correspondientes a la Alta de Tarjeta de Débito del Banco Nación y Billetera Virtual BNA+, percibirán sus haberes el miércoles 20 de mayo de 2026, sin importar la terminación del DNI.

En tanto, los beneficiarios cuyas bocas de pago comienzan con el número 99 y cobran a través de la red de bancos con convenio con ANSES mediante pago por ventanilla, podrán acceder al cobro el viernes 22 de mayo de 2026, también para todas las terminaciones de documento.

Desde el Municipio recordaron la importancia de respetar las fechas establecidas según la modalidad de cobro asignada, con el objetivo de evitar demoras y facilitar una mejor organización en los lugares de pago.

Asimismo, informaron que ante cualquier consulta o inquietud, los beneficiarios pueden acercarse a la Dirección de Empleo, ubicada en el primer piso del Centro Cívico de Concordia, en la intersección de calles Mitre y Pellegrini, en los horarios habituales de atención.