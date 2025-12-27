Prohibición total de quemas en Entre Ríos durante la temporada estival

La disposición alcanza a todas las modalidades de quema, incluyendo residuos, pastizales, restos de poda u otros materiales, sin distinción entre quemas controladas o no. El objetivo central es proteger los recursos naturales, evitar daños ambientales y resguardar la seguridad de la población, ante un escenario de altas temperaturas, sequía y vientos que favorecen la rápida propagación del fuego.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Ambiente, se recordó que tampoco está permitido encender fuego con fines recreativos fuera de los espacios habilitados. En el caso de campings autorizados, los asados o fogones solo podrán realizarse en lugares seguros, protegidos del viento y garantizando la completa extinción de las llamas una vez finalizada la actividad.

La prohibición se sustenta en la Ley Provincial Nº 9.868 y su decreto reglamentario Nº 3186/09, que facultan a la autoridad ambiental a adoptar medidas preventivas en el manejo del fuego. La normativa reconoce al fuego como un elemento de alta peligrosidad y advierte que, en el contexto climático actual, representa un riesgo significativo tanto para el ambiente como para las comunidades.

En ese sentido, informes del Centro de Predicción Climática alertan sobre la posible entrada en un período de La Niña, fenómeno que incrementa la probabilidad de sequías prolongadas y eleva considerablemente el riesgo de incendios. Experiencias de años anteriores demuestran que las quemas no controladas provocaron pérdidas de bosque nativo, pastizales y biodiversidad, además de graves daños ambientales.

La resolución establece que la prohibición rige de manera general y sin excepciones, salvo casos puntuales que deberán ser evaluados técnicamente y contar con autorización expresa de la Secretaría de Ambiente. El incumplimiento de la medida dará lugar a las sanciones previstas en el artículo 19 del decreto Nº 3186/09, que incluyen multas y otras acciones administrativas, según la gravedad de la infracción.

Desde el gobierno provincial reiteraron el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, remarcando que la prevención es clave para evitar incendios y proteger el patrimonio natural entrerriano durante los meses de mayor riesgo.