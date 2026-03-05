Pronostican inestabilidad para la región de Salto Grande

Este jueves comenzó con cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 21 grados. Sin embargo, con el correr de la mañana el sol quedó cubierto por la nubosidad en aumento. De acuerdo al pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 31 grados durante la jornada.

Para la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables, con un 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas en la región.

En tanto, para el viernes se espera un leve alivio térmico. El pronóstico indica una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados, con probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana.

Además, hacia el transcurso de la jornada las condiciones podrían volverse más inestables, ya que se prevé hasta un 70 por ciento de probabilidades de chaparrones en Concordia y la zona de influencia de Salto Grande. De esta manera, el cierre de la semana estaría marcado por tiempo variable y posibles precipitaciones.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas