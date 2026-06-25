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Jueves 25 de junio de 2026
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Pronóstico anticipado: Cómo cierra el mes de junio en Concordia y la región

Los últimos días del mes de junio transcurrirán con mañanas frías, altos porcentajes de humedad y tardes estables en Concordia y toda la región de Salto Grande. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por el momento no se anticipan grandes frentes de tormenta, consolidando un cierre de mes típico de la temporada invernal.
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Redacción 7Paginas

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Jueves: Tras una mañana que arrancó fresca con una mínima de 5°C, se espera que la temperatura máxima alcance los 16°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante las primeras horas, dando paso a una tarde ligeramente nublada y con bastante presencia de sol. La humedad se ubica en el 93% y los vientos soplan leves del sector norte a 4 km/h.

Viernes: La semana laboral se despedirá con condiciones prácticamente idénticas a las del día anterior. La mínima se mantendrá en los 5°C y la máxima llegará nuevamente a los 16°C, acompañados por un cielo con similar comportamiento nuboso.

¿Cómo estará el fin de semana?

Para las últimas jornadas de junio se proyecta un leve repunte en las temperaturas mínimas, aunque el cielo sumará mayor nubosidad.

Sábado: El termómetro marcará un inicio de jornada con 7°C de mínima, mientras que la máxima ascenderá hasta los 17°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y pasará a estar mayormente nublado hacia la tarde.

Domingo: Para el último día del mes se anuncia una mínima de 9°C y una máxima de 15°C. El SMN anticipa leves probabilidades de lluvias aisladas durante la mañana, mejorando hacia la tarde con el regreso del sol.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas