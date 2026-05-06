Pronóstico en Concordia y la zona: ¿Hasta cuándo seguirá la inestabilidad y cuándo vuelve el frío?

La ciudad de Concordia y la región amanecieron bajo condiciones de inestabilidad que, según los últimos datos oficiales, se profundizarán durante el resto de la jornada. Luego de las lluvias registradas ayer martes, el panorama para los próximos días indica que el paraguas seguirá siendo un accesorio indispensable.

Miércoles de chaparrones y humedad

Para este miércoles, se espera una jornada marcada por la alta humedad, que alcanzará el 85%. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 23°C.

En cuanto a las precipitaciones, por la mañana existe un 40% de probabilidades de chaparrones, pero la situación se tornará más crítica hacia la tarde y la noche, cuando las probabilidades de lluvias ascienden al 70%. El viento soplará leve del sector Este a unos 8 km/h.

Jueves: Inestabilidad y viento

Mañana jueves continuará el tiempo inestable, especialmente durante la primera mitad del día. Se prevé un 70% de probabilidades de chaparrones para la madrugada y la mañana.

Hacia la tarde, si bien las lluvias podrían cesar, comenzará a sentirse un incremento en la intensidad del viento. La temperatura iniciará un leve descenso, con una mínima de 16°C y una máxima que no superará los 20°C.

Viernes: Chau lluvias, hola invierno

El cambio definitivo llegará para el cierre de la semana laboral. El viernes marcará el cese de la inestabilidad, pero será el día en que vuelva el frío intenso a la región.

Se espera una jornada muy ventosa que despejará la nubosidad, pero que hará desplomar los termómetros: la mínima se ubicará en los 8°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 14°C.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas