Proponen bajar la Tasa Comercial y regular las ventas por plataformas digitales en Concordia

La iniciativa fue impulsada por el contador Álvaro E. Sierra, el abogado Pablo Lapiduz y el contador Guido Longo, quienes además cuentan con el respaldo de más de 150 vecinos de Concordia, que firmaron la solicitud para que los autores puedan hacer uso de la Banca del Pueblo y exponer personalmente los fundamentos de ambas propuestas ante el cuerpo legislativo.

El primero de los proyectos plantea una reducción de la carga tributaria de la Tasa Comercial, restableciendo el esquema de alícuotas vigente antes de la actual gestión municipal y actualizando las escalas conforme a la inflación.

Según explicaron los autores a 7Paginas, esta modificación permitiría que numerosos comercios e industrias vuelvan a tributar en categorías inferiores, evitando que el incremento nominal de la facturación —producto del proceso inflacionario— sea interpretado como una mayor capacidad contributiva.

Los profesionales sostienen que la presión tributaria constituye un factor determinante para la continuidad de las empresas, la generación de empleo y el desarrollo económico, por lo que consideran que los tributos municipales deben guardar una relación razonable con la verdadera capacidad de pago de los contribuyentes.

Asimismo, señalaron que resulta necesario evitar una carga impositiva desproporcionada, especialmente al comparar la situación de Concordia con la de otros municipios entrerrianos.

La segunda iniciativa propone crear una tasa vinculada a los servicios municipales de ordenamiento, registro, control y fiscalización de la distribución de productos adquiridos mediante plataformas digitales.

El objetivo es generar condiciones de competencia más equitativas entre los comercios radicados en Concordia, que afrontan habilitaciones, controles y tributos municipales, y aquellos operadores externos que comercializan productos utilizando la infraestructura urbana local para realizar las entregas.

Los impulsores del proyecto aclararon que no se trata de un nuevo impuesto para los comercios de Concordia que ya tributan la Tasa Comercial.

En ese sentido, remarcaron que las ventas online realizadas por negocios debidamente inscriptos en la Municipalidad quedan expresamente excluidas de la nueva tasa, evitando cualquier situación de doble imposición.

Al fundamentar las iniciativas, Sierra, Lapiduz y Longo afirmaron que la ciudad necesita «un municipio financieramente sólido y administrativamente eficiente», acompañado por un sistema tributario más justo.

«No se trata de recaudar más cobrándoles siempre a los mismos, sino de recaudar mejor, con equidad, razonabilidad y reglas iguales para todos los que compiten y desarrollan actividades económicas en nuestra ciudad», señalaron.

Los profesionales sostuvieron que un esquema impositivo equilibrado permitirá fortalecer al comercio local y generar mejores condiciones para la inversión y la creación de empleo.

De ser aprobadas ambas ordenanzas por el Concejo Deliberante, el Ejecutivo Municipal podría avanzar a partir de 2027 con una nueva reducción de la alícuota general de la Tasa Comercial, que pasaría del 1,6 % al 1,3 %.

Para los autores de la propuesta, esta medida consolidaría un sistema tributario «más razonable y favorable para la mayoría de los contribuyentes», al tiempo que contribuiría a fortalecer una de las principales actividades económicas de Concordia y la región.

«Cuidar al comercio, una actividad central para Concordia y la región, exige medidas concretas que impulsen la inversión, el empleo y el desarrollo económico», concluyeron los impulsores de la iniciativa.