Proponen declarar Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos a Lisandro Martínez y Marcos Senesi

La iniciativa fue presentada por Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos) junto a un grupo de diputados oficialistas y pretende reconocer la trayectoria deportiva de los dos defensores del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

«La presencia de ambos jugadores en la Selección Argentina constituye un motivo de profundo orgullo para Entre Ríos. Su desempeño deportivo refleja valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la humildad, el respeto y el compromiso, transformándolos en referentes para miles de niñas, niños y jóvenes que encuentran en el deporte una herramienta de desarrollo personal y social», expresa el texto reproducido por Bicameral.

Sobre el reconocimiento al jugador formado en los clubes Urquiza y Libertad de Gualeguay, el proyecto expresa que busca “reconocer su trayectoria deportiva, a su representación de la Provincia de Entre Ríos y de la República Argentina como integrante de la Selección Argentina de Fútbol, y por constituirse en un ejemplo de esfuerzo, compromiso, disciplina y excelencia para las presentes y futuras generaciones».

En cuanto al zaguero Senesi, también declarado Ciudadano Ilustre de Concordia, argumenta: «En reconocimiento a su sobresaliente trayectoria deportiva, a su representación de la Provincia de Entre Ríos y de la República Argentina como integrante de la Selección Argentina de Fútbol, y por constituirse en un ejemplo de dedicación, profesionalismo, perseverancia y superación personal».

Y concluye: «Resulta especialmente significativo que dos entrerrianos, oriundos de ciudades emblemáticas como Gualeguay y Concordia, hayan alcanzado simultáneamente el máximo nivel de representación deportiva nacional. Ello constituye un hecho de relevancia institucional que enaltece a toda la provincia y reafirma el potencial humano y deportivo de Entre Ríos”.

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