Proponen que los trabajadores de Camino del rio Uruguay pasen a la empresa del estado Corredores Viales

Propuesta de transición a la empresa estatal Corredores Viales

La secretaria general del gremio explicó a los trabajadores que una de las propuestas presentadas es que los 500 trabajadores de la empresa Caminos del Río Uruguay pasen transitoriamente a la empresa estatal Corredores Viales, hasta que se concrete la privatización de la Autovía Artigas. Esta medida busca garantizar la continuidad de los empleos mientras se define cuál será la empresa que se haga cargo de la concesión de dicha ruta.

Cañabate reconoció que el gremio no puede asegurar certezas sobre el futuro de los trabajadores, pero dejó en claro que la lucha por preservar las fuentes laborales está garantizada. «Nosotros no podemos asegurar nada, pero sí podemos asegurar que la lucha está garantizada para que nuestros compañeros no pierdan su fuente laboral», expresó.

Preocupación por la situación laboral

La gremialista manifestó su profunda preocupación ante el vencimiento de la concesión el próximo 8 de abril y la falta de definiciones por parte de Vialidad Nacional. «Estos trabajadores no saben si van a percibir su indemnización correspondiente por ley», advirtió Cañabate.

En cuanto a la posible solución del conflicto, sostuvo que la misma depende de la voluntad de Vialidad Nacional. «Nuestra propuesta es que estos 500 trabajadores pasen temporalmente a Corredores Viales, una empresa estatal que también está prevista para privatización. Queremos dejar en claro que no nos oponemos a la privatización, ya que priorizamos la eficiencia para resguardar el trabajo de nuestros compañeros», explicó.

Críticas a Vialidad Nacional

Cañabate también cuestionó el anuncio de que, a partir del 8 de abril, la Autovía Artigas pasará a estar bajo la administración directa de Vialidad Nacional. «Creemos que eso es inadmisible, porque Vialidad Nacional no se hace cargo de las rutas que ya tiene bajo su responsabilidad. De 40 kilómetros de rutas, solo 10 están concesionados, mientras que el resto están en un estado calamitoso. Nos preguntamos cómo va a hacerse cargo si el gobierno nacional no destina recursos suficientes, llevando al sistema vial argentino al colapso total», sentenció la gremialista.

La situación sigue generando incertidumbre entre los trabajadores, quienes temen por la pérdida de sus empleos y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales. El gremio SUTPA continúa movilizado y en constante diálogo con los organismos competentes, buscando una solución que resguarde los derechos laborales de los empleados de Caminos del Río Uruguay.

