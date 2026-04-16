Proponen recambio en el Círculo de Retirados de la Policía de Entre Ríos: plantean cuota voluntaria y mayor transparencia

El espacio es encabezado por el comisario principal retirado Héctor Olivera, quien impulsa una agenda centrada en la transparencia institucional, la participación de los socios y la optimización de los recursos.

Entre los principales puntos, la agrupación propone que la cuota mensual deje de ser obligatoria y pase a ser voluntaria, tomando como referencia el modelo del Círculo de Oficiales de la Policía de Entre Ríos. Asimismo, plantean la implementación de declaraciones juradas patrimoniales para los integrantes de la comisión directiva, tanto al inicio como al finalizar sus mandatos.

Otro de los ejes centrales es la revisión en la distribución de fondos. Desde el espacio señalan que, con una masa aproximada de 7.000 retirados y pensionados, es necesario garantizar una asignación equitativa hacia todas las delegaciones y evitar manejos discrecionales.

En materia de beneficios, proponen ampliar los servicios para los afiliados y fomentar una mayor participación, replicando experiencias de otras entidades que funcionan bajo modalidad mutual, con sorteos, servicios adicionales y facilidades de desafiliación.

Desde “Transparencia y Valor” aseguran que existe un creciente malestar entre los retirados, quienes reclaman cambios en la conducción y una representación más activa en la defensa de sus intereses.

En ese sentido, también hicieron referencia a las limitaciones que tienen los efectivos en actividad para realizar reclamos colectivos, y recordaron antecedentes en Concordia, donde policías fueron procesados tras protestas, situación que calificaron como una “criminalización” de la manifestación.

Finalmente, Olivera sostuvo a 7Paginas, que es necesario un cambio de rumbo en la institución: “Es hora de un recambio. Los afiliados necesitan sentirse representados y contar con una conducción que gestione más beneficios y mejores condiciones de vida luego de años de servicio”.

La propuesta se presenta en un contexto de dificultades económicas que atraviesan tanto retirados como activos, y en la antesala de una renovación que podría marcar un nuevo rumbo en la entidad.