Proponen un puesto sanitario permanente en el Parque San Carlos

La iniciativa busca reforzar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias en uno de los espacios recreativos y deportivos más concurridos de la ciudad, donde diariamente se concentran vecinos que realizan actividades físicas, caminatas y distintas prácticas deportivas.

Antes de la aprobación del proyecto, los ediles del bloque oficialista señalaron que actualmente todo el personal que trabaja en el Parque San Carlos cuenta con capacitación en maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Asimismo, destacaron que la ciudad dispone de más de 30 desfibriladores externos automáticos (DEA) distribuidos en diferentes puntos, lo que ha permitido atender situaciones de urgencia dentro de los tiempos necesarios.

Medidas previstas

El proyecto propone una serie de acciones orientadas a fortalecer la prevención y la atención inmediata ante emergencias médicas dentro del parque.

Entre las medidas contempladas se encuentra la instalación de desfibriladores externos automáticos y equipos de oxigenoterapia, así como la presencia de personal capacitado en RCP que pueda asistir a deportistas y visitantes ante cualquier eventualidad.

Además, la iniciativa incluye la implementación de un plan de capacitaciones abierto a la ciudadanía, con el objetivo de ampliar los conocimientos en primeros auxilios y respuesta ante emergencias.

Durante el debate legislativo, la concejal Amiano reforzó esta propuesta al considerar importante promover instancias de formación para la comunidad que permitan garantizar una intervención rápida ante situaciones críticas.

