7PAGINAS

Lunes 3 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Propuesta itinerante y federal: comenzó en el museo de Salto Grande la exposición Vexilología de Entre Ríos

Se trata de la exposición que difunde la identidad y diversidad de la provincia a través de sus símbolos. La apertura fue en el Salón de Exposiciones de la Delegación Argentina Salto Grande, en Concordia, y se enmarca en los 10 años del Museo Casa de Gobierno, aniversario que se cumplirá en 2026.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según lo informado a 7Paginas, esta exposición nace del trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Delegación Argentina Salto Grande, y tiene como objetivo poner en relieve la historia y cultura de las localidades entrerrianas. A través de sus banderas, se destacan los valores, la historia y los símbolos identitarios de cada pueblo. La muestra incluye 14 banderas representativas de las ciudades cabeceras que forman parte de los 17 departamentos entrerrianos.

Con esta inauguración, la muestra comienza el recorrido por distintos puntos de la provincia, acercando la historia y los símbolos de Entre Ríos a nuevos públicos.