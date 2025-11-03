Propuesta itinerante y federal: comenzó en el museo de Salto Grande la exposición Vexilología de Entre Ríos

Según lo informado a 7Paginas, esta exposición nace del trabajo conjunto entre la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Delegación Argentina Salto Grande, y tiene como objetivo poner en relieve la historia y cultura de las localidades entrerrianas. A través de sus banderas, se destacan los valores, la historia y los símbolos identitarios de cada pueblo. La muestra incluye 14 banderas representativas de las ciudades cabeceras que forman parte de los 17 departamentos entrerrianos.

Con esta inauguración, la muestra comienza el recorrido por distintos puntos de la provincia, acercando la historia y los símbolos de Entre Ríos a nuevos públicos.