Lunes 23 de febrero de 2026
Propuesta para estimular la creatividad y el aprendizaje en la tercera edad

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, lanzó una nueva iniciativa destinada a promover la participación activa y el desarrollo personal de los adultos mayores de la ciudad.
Se trata del Taller de Decoupage: Frascos y Cajas, una actividad pensada para incentivar la creatividad, el aprendizaje continuo y la generación de espacios de encuentro y socialización.

La propuesta se desarrollará el jueves 26 de febrero de 2026, de 14:00 a 17:00 horas, en el Salón de Capacitaciones del Centro Cívico Municipal, ubicado en el primer piso del edificio situado en la intersección de Mitre y Pellegrini.

La capacitación estará a cargo de la tallerista Gloria Ruiz, quien brindará herramientas y técnicas para intervenir frascos y cajas mediante la técnica de decoupage. Además de trabajar sobre aspectos artísticos, la actividad apunta a fomentar el reciclado creativo y fortalecer las habilidades manuales de los participantes.

Desde la organización señalaron que este tipo de propuestas no solo impulsan el aprendizaje, sino que también favorecen el bienestar integral y la integración comunitaria, promoviendo vínculos y espacios de participación para la tercera edad.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en las oficinas del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, en el Centro Cívico Municipal, en el horario habitual de atención.