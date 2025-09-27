7PAGINAS

Sábado 27 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Proteccionista de animales de Concordia se empapeló para visibilizar su reclamo

Una particular protesta tuvo lugar en Concordia, donde Cecilia Benítez, proteccionista de animales domésticos y responsable de un refugio transitorio, decidió empapelarse con fotografías de cinco perros que, según denunció, le fueron retirados en un procedimiento policial, ordenado por el fiscal Arias. 
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Benítez relató que el pasado 3 de junio la Policía realizó un allanamiento en su domicilio en busca de armas y drogas, y que en el operativo fueron secuestrados cinco canes que estaban bajo su cuidado. “Esos animales quedaron en manos de una reconocida protectora de la ciudad, que desde hace tiempo me persigue y me hostiga”, señaló la mujer, aclarando que, por disposición judicial, no puede dar a conocer el nombre de la persona a la que hace referencia.

Ante esta situación, Benítez decidió visibilizar su reclamo empapelando su propio cuerpo con fotos de los perros, como forma de exigir que le sean restituidos. “Solo quiero que vuelvan conmigo, yo los cuidaba en mi refugio”, expresó.