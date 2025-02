Protesta en la terminal de ómnibus de Concordia: trabajadores municipales en estado de asamblea permanente

El secretario general de UOEMC, Maximiliano Torres, explicó a 7Páginas que el conflicto se remonta a octubre del año pasado, cuando se había alcanzado un acuerdo que finalmente no se cumplió. “Nos encontramos a dos meses del nuevo año y el problema sigue siendo el mismo. No nos quedó otra alternativa que declarar el estado de asamblea permanente”, sostuvo.

Malestar por el trato del Ejecutivo

Torres relató que el viernes los trabajadores fueron recibidos por el secretario de Gobierno Luciano Dell’ Olio, pero que la reunión dejó un saldo negativo. “Los compañeros salieron totalmente desconformes, no solo por la falta de soluciones sino también por el maltrato recibido por parte del secretario”, denunció. Según el gremialista, el funcionario municipal minimizó la situación al afirmar que el personal de la terminal era excesivo y permitió que la directora del área insinuara que algunos empleados no trabajaban.

“Si el secretario de gobierno cree que hay empleados que no cumplen con sus funciones, debería exigirle a la directora que tome medidas. No se pueden dejar pasar las cosas para luego culpar a los trabajadores en una reunión. Consideramos que aquí no hay voluntad de solucionar los problemas”, expresó Torres.

Reclamos y posibles medidas a futuro

Torres le mencionó al cronista de 7Paginas, que el gremio es consciente de que la medida de fuerza afecta un servicio clave en una ciudad que recibe gran cantidad de pasajeros, pero afirmó que es la única manera de ser escuchados. “La protesta continuará hasta el domingo y, si no hay soluciones concretas, podríamos tomar nuevas medidas los fines de semana”, advirtió.

Entre los principales reclamos, se encuentra la falta de actualización del convenio laboral desde el año pasado y la carencia de elementos básicos para brindar un mejor servicio. “Acá trabajan 35 personas en turnos rotativos las 24 horas, los siete días de la semana. Hemos planteado estos problemas a la directora del área, pero ella se ha negado a trasladarlos al Ejecutivo”, detalló.

Otro punto de conflicto es la sobrecarga laboral del personal de informes. “No solo atienden consultas sobre los colectivos, sino que también deben hacer las veces de guías turísticos, ya que la oficina de turismo no cuenta con personal en ciertos horarios. Sin embargo, el intendente parece desconocer esta situación”, agregó.

Expectativas por una solución

Torres manifestó que esperan ser convocados por el Ejecutivo municipal durante la semana para recibir una propuesta concreta. “Los trabajadores estamos dispuestos a reconocer cualquier posible error, pero exigimos que el Ejecutivo asuma su responsabilidad sobre el funcionamiento de la dirección de la terminal”, afirmó.

Finalmente, el gremialista enfatizó que en otros conflictos siempre se lograron acuerdos a través del diálogo. “Pero en este caso parece haber caprichos para no reconocer el trabajo que realiza este personal. Lo único que pedimos es que se cumpla con lo que ya se había comprometido el año pasado”, concluyó.