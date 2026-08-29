Provincia y municipios coordinan acciones para fortalecer el desarrollo turístico de Entre Ríos

La Comisión Provincial de Turismo de Entre Ríos (Coprotur) realizó este viernes su segunda reunión anual en la Sala Mayo de Paraná, en el marco del 32° Encuentro de Municipios Turísticos, con la participación de representantes de 28 localidades pertenecientes a nueve microrregiones de la provincia.

El encuentro permitió compartir las realidades de los distintos destinos entrerrianos y avanzar en criterios comunes para la gestión turística, con especial atención puesta en la próxima temporada y en las oportunidades que presenta cada territorio.

Prepararse ante el escenario hídrico

Uno de los principales ejes de la reunión fue la situación hídrica y la necesidad de adaptar la oferta turística frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

En ese marco, se repasaron los avances de la Mesa de Seguimiento y Adaptación Turística a la Contingencia Climática de la Costa del Río Uruguay, al tiempo que se informó sobre la próxima conformación de espacios de trabajo similares en la zona centro y en la costa del Paraná.

La estrategia busca anticiparse a distintos escenarios climáticos, identificar alternativas para cada destino y establecer una comunicación responsable que permita orientar a los visitantes.

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto, remarcó la importancia de que la provincia y los municipios trabajen de manera anticipada.

“Tenemos que llegar siempre antes con la buena noticia para evitar que se impongan escenarios de catástrofe”, sostuvo.

El funcionario explicó que el objetivo es que las condiciones climáticas no terminen definiendo por sí solas la percepción que los turistas tienen de los destinos, sino que cada localidad pueda comunicar qué propuestas y servicios están disponibles para recibir visitantes.

Beneficios para el sector privado

Durante la reunión también se analizaron las medidas de alivio destinadas al sector turístico privado anunciadas por el Gobierno provincial.

Entre las herramientas se encuentran una reducción de Ingresos Brutos, asistencia sobre la tarifa eléctrica, una línea de financiamiento destinada a la reconversión energética y medidas para incentivar el turismo interno.

Los funcionarios explicaron además las modalidades de acceso digital a estos beneficios y señalaron que los interesados pueden consultar guías e instructivos disponibles en el sitio web oficial del Gobierno de Entre Ríos.

La intención es que estas herramientas puedan contribuir a sostener la actividad turística y acompañar a los prestadores en un contexto económico complejo.

Entre Ríos se prepara para la FIT 2026

Otro de los puntos centrales de la agenda fue la participación de la provincia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, uno de los principales espacios de promoción turística del país.

Según se informó, el stand entrerriano tendrá una organización por microrregiones y buscará mostrar la diversidad de propuestas que ofrece la provincia.

La presentación incluirá un escenario artístico, degustaciones y cocina en vivo, acciones outdoor, muestras y presentaciones, con el objetivo de promocionar los distintos destinos y experiencias turísticas entrerrianas.

Participación de nueve microrregiones

La reunión contó con la presencia de representantes de 28 municipios pertenecientes a las microrregiones El Paraná y sus Aldeas, Tierra de Palmares, Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano, Salto Grande, Caminos del Palacio, Caminos Costeros, Rincones del Centro, Río Nativo y Lomadas y Humedales.

Satto estuvo acompañado por el secretario Ejecutivo del Emturer, Sebastián Bel, y por Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto Paraná Turismo, en su carácter de referente anfitrión.

También participaron el coordinador de Microrregiones, Martín Di Mario; la coordinadora de Desarrollo de Gestión, Paula Durán; y el director de Promociones, Rodrigo Castro.

El encuentro volvió a poner de manifiesto la importancia de la articulación entre la Provincia y los municipios para afrontar los desafíos que presenta el turismo entrerriano, especialmente en materia climática y económica, y para fortalecer una oferta diversificada de cara a la próxima temporada.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas