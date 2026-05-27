Provinciales, otra gran jornada en el autódromo de Concordia

FABIO TODONE EN EL TC850.

En un final electrizante que paralizó los corazones de los fanáticos del automovilismo provincial, Fabio Todone (59) se adjudicó la carrera final del TC 850, tras resistir la presión incesante de sus rivales en una definición que se resolvió por milésimas de segundo.

Como se puede observar en la clasificación oficial de la pantalla de tiempos en image.png, la paridad de la categoría quedó demostrada en una paridad absoluta: ¡los primeros seis autos cruzaron la bandera a cuadros en menos de dos segundos de diferencia!

Un podio de titanes

El pelotón de punta brindó un espectáculo de alto voltaje durante las 14 vueltas de competencia:

El ganador: Con un tiempo total de 20:53.488, Fabio Todone se subió a lo más alto del podio, registrando su mejor vuelta en 1:28.825.

El escolta: Alejandro Cisneros (68) fue una sombra para el líder hasta el último metro, cruzando la línea de meta a apenas 0.127 segundos de la gloria.

El más rápido: El podio lo completó Rodrigo Miraglio (1), quien además se llevó el récord de vuelta de la final con un notable registro de 1:28.494 en su mejor giro, finalizando a 0.474 segundos del vencedor.

JOAQUIN PAGOLA EN LA F3 ENTRERRIANA

Con un ritmo demoledor, el piloto del monoplaza N° 7 dominó la competencia de principio a fin, firmando además el récord de vuelta de la jornada.

La Fórmula 3 Entrerriana entregó una emocionante competencia de 14 vueltas donde Joaquin Pagola (N° 7) se erigió como la gran figura de la jornada, llevándose una victoria inapelable tras cronometrar un tiempo total de 20:09.122.

Desde el inicio, Pagola impuso condiciones y construyó una ventaja tranquilizadora sobre sus perseguidores. Su rendimiento fue tan superador que, promediando el final de la prueba, clavó los relojes en 1:13.635, registrando la vuelta más rápida de todo el día y consolidando su liderazgo en lo más alto del podio.

La batalla por los escalones restantes del podio se vivió con el corazón en la boca. Finalmente, Ayrton Perez (N° 5) se adjudicó el segundo lugar, arribando a 5.013 segundos del líder. Muy de cerca, completando el Top 3 definitivo, cruzó la bandera a cuadros Genaro Finos (N° 43), a tan solo 0.647 segundos de la posición de escolta, en un final electrizante.

El pelotón de avanzada se mantuvo sumamente competitivo y a un ritmo vertiginoso, completando las 14 vueltas reglamentarias en una baldosa. Detrás de los líderes, Gabriel Dalpra (4°) y Thiago Coffy (5°) cerraron el destacado Top 5 de la competencia.

Exequiel Dodera se quedó con una final de infarto en la CEE Clase 2

En una definición apasionante y con diferencias mínimas, Dodera aguantó la presión de sus escoltas y se subió a lo más alto del podio.

DODERA EN CLASE 2 CEE

Una batalla milimétrica se vivió en la última competencia de la CEE Clase 2, donde Exequiel Dodera (3) logró cruzar la bandera a cuadros en la primera posición tras completar las 15 vueltas reglamentarias con un tiempo total de 16:21.199.

La carrera estuvo marcada por la paridad absoluta en el pelotón de vanguardia. Julio Villa (39) presionó hasta el último metro, finalizando en la segunda posición a tan solo 0.784 segundos del líder. El podio lo completó Marcos Bonasegla (61), quien cruzó la línea a 1.060 segundos del ganador, demostrando el altísimo nivel de competitividad de la categoría al meter a los tres primeros en apenas un segundo de diferencia.

Un poco más relegado del trío de punta, pero firmando una sólida actuación, Alan Natero (#14) se adjudicó el cuarto lugar, liderando el segundo grupo por delante de Cristian Peliquero (#17), quien completó el Top 5.

VILLANOVA GANADOR EN LA F. ENTRERRIANA

Emilio Villanova se quedó con una victoria contundente en la Fórmula Entrerriana.

El piloto del auto número 3 dominó la competencia de principio a fin, logrando una ventaja indomable sobre sus perseguidores en una carrera pactada a 12 vueltas.

En una jornada a pura velocidad y adrenalina, la Fórmula Entrerriana volvió a brindar un espectáculo vibrante para los fanáticos del automovilismo. Emilio Villanova se coronó como el gran ganador de la jornada tras completar las 12 vueltas reglamentarias con un tiempo total de 10:52.718.

Villanova no solo impuso el ritmo en los relojes, sino que además registró la vuelta más rápida del pelotón de punta en su último giro, clavando el cronómetro en 54.039 segundos, lo que demuestra el excelente rendimiento de su monoplaza hasta el final de la bandera a cuadros.

El podio lo completaron Roman Kroh (1), quien finalizó en la segunda posición a una distancia de 12.358 segundos del líder, y Bautista Forclaz (#6), ocupando el tercer escalón tras una intensa batalla en pista, cruzando la meta a 24.148 segundos de la punta.

A un paso del podio y en una definición de infarto, Roberto Mosser (33) culminó en el cuarto lugar, quedando a apenas 0.957 segundos de arrebatarle el tercer puesto a Forclaz. El top 5 de la exigente carrera lo cerró Tomas Wertz (19).

La contracara de la jornada la vivieron Lucas Trossero (#14) y Uriel Rodriguez (39), quienes lamentablemente sufrieron abandonos prematuros, completando solo 4 y 2 vueltas respectivamente.

MARCO RISSO EN GRAN FINAL

Marco Risso se quedó con una final de infarto en la CEE Clase 1.

En una carrera que se definió por apenas un segundo, Risso aguantó los ataques de Victorio Herbel —quien clavó el récord de vuelta— y se llevó la victoria. Nicolás Barreto completó el podio.

La adrenalina de la CEE Clase 1 vivió su punto más alto en una electrizante final a 12 vueltas, donde Marco Risso (N° 25) logró imponerse en una definición milimétrica sobre sus perseguidores inmediatos, cruzando la bandera a cuadros con un tiempo total de 20:51.418.

El ritmo en la punta fue demoledor. Victorio Herbel (N° 118), a bordo de un andar rapidísimo, presionó hasta el último metro y se quedó con el consuelo de haber registrado la vuelta más rápida de la competencia (1:33.697). A pesar de su esfuerzo, finalizó en la segunda posición a tan solo 1.001 segundos del líder. El podio lo completó Nicolás Barreto (N° 1), quien cruzó la meta a escasos 1.287 segundos del ganador, demostrando la enorme paridad de la categoría.

Un escalón más abajo, Guillermo Suárez (N° 34) finalizó en una sólida cuarta posición peleando de cerca el lote de vanguardia (a 2.003 segundos de Risso). La brecha se estiró un poco más a partir del quinto lugar, ocupado por Mariano Marozzini (N° 81), quien lideró el pelotón intermedio por delante de Patricio Lambert (N° 22).

RONCONI EN FINAL VIBRANTE

La Clase 3 de Competición Especial Entrerriana volvió a brindar un espectáculo de alto voltaje en su carrera final, donde Tobías Ronconi (#88) se impuso con autoridad para llevarse una victoria inobjetable tras completar las 16 vueltas reglamentarias.

Ronconi cruzó la bandera a cuadros con un tiempo total de 22:30.915, logrando administrar una ventaja tranquilizadora en los giros finales y sellando un triunfo clave para sus aspiraciones en el campeonato.

La verdadera batalla se vivió a sus espaldas por los escalones restantes del podio. Esteban Benítez (#1) se adjudicó el segundo lugar tras resistir la intensa presión de Facundo Tamay (#3). La diferencia entre ambos en la línea de meta fue de apenas 385 milésimas de segundo, coronando un podio de altísimo nivel.

Un poco más atrás, expectante y en el cuarto lugar, arribó Nahuel Zanandrea (#114) a poco más de 5 segundos del líder, mientras que Gerónimo Gerlach (#87) completó el exigente Top 5 de la jornada.

Fotos: Daniel Bouvet.

Por Edgardo Perafan