Próxima temporada de verano: avanzan las obras para recuperar el Camping Las Palmeras

El acuerdo se concretó bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y con la participación del presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, la jefa zonal de Vialidad Provincial, Andrea Ayala, y el titular del organismo vial, Exequiel Donda.

Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la infraestructura turística provincial y mejorar las condiciones de los espacios públicos destinados al disfrute de residentes y visitantes.

Segun lo informado a 7Paginas, el convenio contempla la reposición parcial de ripio, el perfilado y la limpieza de los caminos internos del camping, con el objetivo de dejar transitable el 100% del predio, que abarca unos 750 metros de extensión. CODESAL aportará la provisión y carga de 200 m³ de ripio natural arcilloso, mientras que Vialidad Provincial se encargará del transporte, descarga y acondicionamiento del terreno mediante maquinaria específica.

En ese sentido, Colello subrayó: “Esta obra refleja el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con el desarrollo turístico y productivo de cada región. Queremos que cada entrerriano y cada visitante encuentre en nuestros espacios públicos lugares cuidados, accesibles y listos para disfrutar”.

Estas tareas se enmarcan en un plan integral de recuperación del Camping Las Palmeras, que busca reposicionarlo como uno de los principales atractivos de la región para la próxima temporada estival. Entre las mejoras ya ejecutadas se destacan el cerramiento perimetral, la limpieza y desmalezado del predio, la instalación de una oficina de ingreso y el tendido eléctrico.

Por su parte, Eduardo Cristina expresó que “estos trabajos forman parte de la impronta de crecimiento que impulsamos desde CODESAL. Queremos que el lago, el turismo, la economía y el emprendedurismo sigan desarrollándose. Por eso trabajamos codo a codo con el Gobierno provincial y distintos organismos”.

Cabe recordar que CODESAL administra más de 350 hectáreas aguas arriba de la represa de Salto Grande, desarrollando acciones orientadas al turismo, la recreación y el cuidado ambiental, pilares que buscan consolidar a la región como un referente del turismo sostenible en Entre Ríos.