Proyección 2027: Mauricio Colello lanzó su propia agrupación política

La política entrerriana sigue sumando movimientos de cara a los próximos turnos electorales. En esta oportunidad, el escenario fue «La Histórica», donde el Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, formalizó el lanzamiento de su agrupación política: «Mística Militante».

El encuentro, que consistió en un almuerzo de trabajo con dirigentes y militantes locales, marcó un punto de inflexión en el perfil del funcionario, quien en las últimas semanas ha incrementado notablemente su exposición pública y su presencia en redes sociales.

Armado territorial y apoyo a la gestión

La apertura del evento estuvo a cargo de Jorge Tabarez, referente uruguayense del espacio, quien destacó la necesidad de «defender la gestión del gobernador y su equipo». Tabarez fue contundente al señalar que es momento de «militar arduamente para consolidar la política del espacio apoyando a jóvenes dirigentes que serán el futuro de nuestra provincia, como Mauricio Colello».

Por su parte, Colello agradeció el acompañamiento y centró su discurso en la organización y la cercanía con el vecino. El funcionario instó a los presentes a trabajar para consolidar el rumbo de transformación que lidera Rogelio Frigerio, poniendo el foco en tres ejes: “esfuerzo, cercanía y resultados”.

¿Rumbo al Congreso?

Colello no estuvo solo; lo acompañaron figuras como Hernán Marcó y Marcos Di Giuseppe, evidenciando un equipo de trabajo que busca expandir la influencia del sector más joven del gabinete provincial hacia el resto del territorio entrerriano.

Si bien el discurso oficial se centró en la gestión y el fortalecimiento partidario, los rumores de candidaturas no tardaron en aparecer. Según datos recogidos por 7Páginas, allegados al Secretario General dejaron entrever que este despliegue territorial y mediático es el primer paso de una estrategia que podría depositar a Mauricio Colello en una candidatura a legislador nacional en los próximos comicios.

El almuerzo en Concepción del Uruguay cerró con el compromiso de «Mística Militante» de sostener el trabajo en equipo y la planificación estratégica como base para los desafíos que vendrán en la carrera hacia 2027.

Con información de Sociedad Política y 7Paginas